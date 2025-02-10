Aeropuerto La Chinita estrena un nuevo puente de abordaje y desembarque para vuelos nacionales

El Aeropuerto Internacional La Chinita, ubicado en el estado Zulia, ha inaugurado un nuevo puente de abordaje y desembarque para vuelos nacionales.

Se trata del pass-way número 4, una obra que forma parte de la Gran Misión Transporte Venezuela y que fue ejecutada por Bolivariana de Aeropuertos (BAER) en alianza con la empresa para la Infraestructura Ferroviaria Latinoamericana S.A. (Ferrolasa).

El acto de entrega de este servicio, que beneficiará a miles de usuarios aéreos, fue presidido por el viceministro de Transporte Aéreo, GB. Freddy Borges, quien estuvo acompañado por el presidente de Bolivariana de Aeropuertos (BAER), el GB. Enzo Puglisi De Nisco, y el Gerente General de los Aeropuertos del Zulia, MG. Víctor Palacios.

Durante el evento, las autoridades destacaron la importancia de esta nueva infraestructura para mejorar la experiencia de los pasajeros que transitan por el aeropuerto La Chinita. El puente de abordaje y desembarque número 4 permitirá agilizar los procesos de embarque y desembarque, reduciendo los tiempos de espera y brindando mayor comodidad a los usuarios.

Se espera que esta nueva obra impulse el desarrollo del transporte aéreo en la región y contribuya a fortalecer la conectividad del estado Zulia con el resto del país. Asimismo, se prevé que el aeropuerto La Chinita experimente un aumento en el número de pasajeros gracias a la mejora de sus servicios e infraestructura.

La puesta en funcionamiento del pass-way número 4 es un paso más hacia la modernización del Aeropuerto Internacional La Chinita, que se consolida como un importante centro de conexión aérea en Venezuela.

Noticia al Día / Aeropuerto La Chinita