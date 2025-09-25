Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

Afectados más de cuatro patrimonios culturales por los sismos en Maracaibo

Villalobos inspeccionó todas las áreas para abordar sus daños y proceder con las reparaciones

Por Greily Nuñez

Afectados más de cuatro patrimonios culturales por los sismos en Maracaibo
El convento San Francisco de Asis, ubicado en el corazón de la Plaza Baralt de Maracaibo, fue una de las estructuras afectadas por los sismos de este 24 de septiembre. Foto: Xiomara Solano.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cuatro patrimonios culturales resultaron afectados por los sismos en la región maracaibera.

El secretario de Cultura, Giovanny Villalobos, visitó los centros patrimoniales para abordar las irregularidades suscitadas.

Desde El Convento, que fue el más afectado, hasta la iglesia Santa Bárbara, La Catedral, Secretaria de Cultural y la iglesia Santa Ana, Villalobos inspeccionó todas las áreas para abordar sus daños y proceder con las reparaciones.

"Esto ha sido inusual. Se estiman seis sismos, 21 réplicas y ha habido consecuencias, tal vez uno de lo más afectados fue El Convento de la Plaza Baralt. Por supuesto, la iglesia Santa Bárbara y en el Santa Ana, siendo esta una de las más graves porque ahí está por sucumbir el techo; sin embargo, esta problemática fue abordada hace como un mes con el gobernador, Luis Caldera", resaltó Villalobos.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Presidente Maduro activa simulacro nacional de desastres natural y ordena despliegue de seguridad

Presidente Maduro activa simulacro nacional de desastres natural y ordena despliegue de seguridad

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Y ahora un Halo Solar

Y ahora un Halo Solar

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

Funvisis aclara que no es posible predecir sismos y alerta sobre rumores falsos

Funvisis aclara que no es posible predecir sismos y alerta sobre rumores falsos

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Noticias Relacionadas

Nacionales

Presidente Maduro activa simulacro nacional de desastres natural y ordena despliegue de seguridad

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves 25 de septiembre la activación de un simulacro nacional para…
Zulia

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

A casi 24 horas del primer sismo registrado durante la tarde de ayer miércoles 24 de septiembre, los zulianos siguen…
Viral

Los vasos de aluminio no fallan: El venezolano y sus ocurrencias ante los sismos registrados en el país

Un video muestra esta "alarma criolla"

Zulia

Maracaibo se alista para mostrar al mundo el poder del carbón venezolano

Este evento realizado por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Del 28 al 30 de octubre

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025