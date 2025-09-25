Afectados más de cuatro patrimonios culturales por los sismos en Maracaibo

Cuatro patrimonios culturales resultaron afectados por los sismos en la región maracaibera.

El secretario de Cultura, Giovanny Villalobos, visitó los centros patrimoniales para abordar las irregularidades suscitadas.

Desde El Convento, que fue el más afectado, hasta la iglesia Santa Bárbara, La Catedral, Secretaria de Cultural y la iglesia Santa Ana, Villalobos inspeccionó todas las áreas para abordar sus daños y proceder con las reparaciones.

"Esto ha sido inusual. Se estiman seis sismos, 21 réplicas y ha habido consecuencias, tal vez uno de lo más afectados fue El Convento de la Plaza Baralt. Por supuesto, la iglesia Santa Bárbara y en el Santa Ana, siendo esta una de las más graves porque ahí está por sucumbir el techo; sin embargo, esta problemática fue abordada hace como un mes con el gobernador, Luis Caldera", resaltó Villalobos.

