Agregan 14 nuevas barriadas en el plan de recolección de desechos sólidos por parroquia en San Francisco

El Instituto Público Municipal de Ambiente y Aseo Urbano (Imasur), del municipio San Francisco, han incorporado 14 nuevos sectores, ubicados en la parroquia Domitila Flores, para restablecer el servicio en los lugares que no contaban con el beneficio de las rutas domiciliarias.

Edmir Samper, secretario parroquial de Domitila Flores, informó que esta semana inició el proceso de recolección casa a casa en el barrio Universidad, Alberto Carnevalli I y II, barrio Milagro Sur, barrio Alí Primera, barrio 17 de Diciembre, barrio Sueños de un Niño, barrio 1ero de Marzo I y II, barrio 26 de Febrero, barrio Che Guevara, sector Industrial, sector El Rodeo I y II, barrio El Rodeo 3, y barrio Campo Sur y en la calle 200 del sector El Soler, zona limítrofe con esta parroquia.

Además, el dirigente parroquial, explicó que los camiones compactadores realizan el trabajo gracias a la asistencia de los promotores, coordinadores, y brigadistas ambientales que hacen vida en las parroquias de San Francisco. “existen 350 colaboradores, es decir, cada parroquia cuenta con un amplio equipo de trabajo. Ellos son el canal en conjunto con las secretarías parroquiales para que se cumpla de manera eficaz el trabajo de recolección de desechos sólidos en el municipio San Francisco”, manifestó Samper.

El secretario parroquial de Domitila Flores, informó que cada día de la semana se atienden diferentes sectores asignados para tales rutas de recolección “los lunes toca en El Callao, La Popular, Polar sector 1A, Polar 5, Fe y Alegría y otros, los demás días de la semana tienen otros sectores asignados hasta el día sábado”, destacó.

También precisó que diariamente están atentos a las denuncias e irregularidades que se puedan presentar dentro de la planificación y ejecución del trabajo diario de Imasur, con el fin de canalizar respuestas a través de la dirección de Aseo Urbano y Domiciliario, dirigido por Javier Solano.

