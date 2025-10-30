Aguacero agarró fuera e base a los marabinos

Este jueves 30 de octubre, Maracaibo fue sorprendido por un aguacero que afectó diversas zonas de la ciudad, dejándolos sin electricidad.

Las precipitaciones, que comenzaron en horas de la tarde, generaron un notable incremento en el nivel de agua en las calles, causando congestión vehicular y dificultades para los transeúntes.

Las autoridades locales instan a los ciudadanos a evitar transitar por zonas de riesgo y a estar atentos a los avisos meteorológicos para garantizar su seguridad.

Foto: Xiomara Solano

