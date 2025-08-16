Aguacero con relámpagos y truenos cae en Maracaibo la noche de este viernes 15-Ago

En horas de la noche de este viernes 15 de agosto, un gran aguacero con relámpagos y truenos sorprendió a los ciudadanos de Maracaibo, provocado por el paso de la Onda tropical número 26, la cual se desplaza sobre el occidente del país, según informó Inameh.

Hasta el momento las intensas precipitaciones ha afectado la red de distribución de energía y varios sectores se encuentra sin electricidad.

El organismo destaca que de un total de 31 OT que se han formado en esta temporada, a la fecha, 23 han llegado Venezuela y cinco se mantienen activas, que son: 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, de las cuales solo una se encuentra sobre el territorio en la actualidad.

Foto: Will Marval

