Al menos 300 niñas zulianas podrán formarse en la nueva escuela de danzas de Niños Cantores

Los Niños Cantores del Zulia anunció, este lunes 2 de diciembre, la apertura de la escuela de danzas. Esta nueva iniciativa brindará a 300 niñas de la región zuliana la oportunidad de formarse en las artes escénicas.

Las clases estarán a cargo de un equipo de profesores altamente calificados, quienes impartirán conocimientos en diferentes estilos de danza, así lo informaron en su cuenta oficial de Instagram.

Las niñas interesadas en formar parte de la Escuela NC Danzas pueden inscribirse a través del enlace que se encuentra en la biografía de las redes sociales de la institución. Los cupos son limitados y se otorgarán por orden de inscripción.

Noticia al Día / Niños Cantores