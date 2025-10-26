Alcalde Di Martino: “A quienes pretenden guerra, sepan que la mayoría del mundo clama por la paz”

Durante la tradicional ceremonia de la bajada de la Virgen de Chiquinquirá, celebrada este sábado en la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, hizo un llamado a la paz mundial y a la espiritualidad como camino para enfrentar los desafíos actuales.

“Aquellos que intentan penetrar a través de las armas o de la guerra psicológica deben saber que la mayoría del mundo transita por la paz y está alzando la voz”, expresó. Añadió que el pueblo y el gobierno se fortalecen espiritualmente con la presencia de la Chinita y los dos primeros santos venezolanos.

El acto religioso estuvo marcado por la alegría de los fieles ante la reciente canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, figuras que acompañan este año la devoción mariana en el Zulia. El alcalde destacó que ni la santidad ni la paz se decretan, sino que se construyen con fe y espiritualidad, valores que se reflejan en la Basílica como espacio de encuentro, amor y esperanza.

En su intervención, Di Martino también realizó una petición especial a los santos venezolanos: “Que nos sigan guiando, que nos den sabiduría y que podamos seguir aportando con transparencia y sabiduría a la construcción de un país pujante, más allá de los bloqueos y las amenazas”.

El mandatario recordó que esta fiesta mariana representa un momento de reencuentro y renovación de la esperanza para el pueblo de Maracaibo y de Venezuela.

Tras la bajada y la procesión, la imagen de la Virgen inicia su recorrido por el estado, comenzando en el municipio Mara y visitando diversas comunidades. El recorrido culminará el 18 de noviembre, cuando regresará a la Basílica para las misas solemnes: una en la mañana en honor a la Guardia Nacional, de la cual la Chinita es patrona, y otra en la tarde abierta a toda la feligresía.

Por su parte, la Primera Dama de Maracaibo, Ana Clara Barboza de Di Martino, expresó su emoción por el encuentro espiritual entre la Virgen y su pueblo. “El pueblo marabino y zuliano está muy contento, porque su excelsa madre bajó a estar con su gente. Yo como madre solo puedo pedirle por cada marabino y marabina, que nos llene de paz, amor y misericordia”, manifestó.

