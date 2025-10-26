Domingo 26 de octubre de 2025
Al Dia

Alcalde Di Martino: “A quienes pretenden guerra, sepan que la mayoría del mundo clama por la paz”

“Aquellos que intentan penetrar a través de las armas o de la guerra psicológica deben saber que la mayoría del mundo transita por la paz y está alzando la voz”, expresó

Por Andrea Guerrero

Alcalde Di Martino: “A quienes pretenden guerra, sepan que la mayoría del mundo clama por la paz”
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Durante la tradicional ceremonia de la bajada de la Virgen de Chiquinquirá, celebrada este sábado en la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, hizo un llamado a la paz mundial y a la espiritualidad como camino para enfrentar los desafíos actuales.

“Aquellos que intentan penetrar a través de las armas o de la guerra psicológica deben saber que la mayoría del mundo transita por la paz y está alzando la voz”, expresó. Añadió que el pueblo y el gobierno se fortalecen espiritualmente con la presencia de la Chinita y los dos primeros santos venezolanos.

El acto religioso estuvo marcado por la alegría de los fieles ante la reciente canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, figuras que acompañan este año la devoción mariana en el Zulia. El alcalde destacó que ni la santidad ni la paz se decretan, sino que se construyen con fe y espiritualidad, valores que se reflejan en la Basílica como espacio de encuentro, amor y esperanza.

En su intervención, Di Martino también realizó una petición especial a los santos venezolanos: “Que nos sigan guiando, que nos den sabiduría y que podamos seguir aportando con transparencia y sabiduría a la construcción de un país pujante, más allá de los bloqueos y las amenazas”.

El mandatario recordó que esta fiesta mariana representa un momento de reencuentro y renovación de la esperanza para el pueblo de Maracaibo y de Venezuela.

Tras la bajada y la procesión, la imagen de la Virgen inicia su recorrido por el estado, comenzando en el municipio Mara y visitando diversas comunidades. El recorrido culminará el 18 de noviembre, cuando regresará a la Basílica para las misas solemnes: una en la mañana en honor a la Guardia Nacional, de la cual la Chinita es patrona, y otra en la tarde abierta a toda la feligresía.

Por su parte, la Primera Dama de Maracaibo, Ana Clara Barboza de Di Martino, expresó su emoción por el encuentro espiritual entre la Virgen y su pueblo. “El pueblo marabino y zuliano está muy contento, porque su excelsa madre bajó a estar con su gente. Yo como madre solo puedo pedirle por cada marabino y marabina, que nos llene de paz, amor y misericordia”, manifestó.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Celebrando el legado de

Celebrando el legado de "Morochito" Rodríguez: 57 años de la primera medalla de oro olímpica para Venezuela

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la "Dama del Saladillo"

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Real Madrid se desquitó y superó al Barcelona en un Clásico polémico

Real Madrid se desquitó y superó al Barcelona en un Clásico polémico

Noticias Relacionadas

Zulia

Alcalde Di Martino: “A quienes pretenden guerra, sepan que la mayoría del mundo clama por la paz”

“Aquellos que intentan penetrar a través de las armas o de la guerra psicológica deben saber que la mayoría del mundo transita por la paz y está alzando la voz”, expresó
Zulia

Reportan perrito blanco en estado de abandono frente a la alfarería Alcaribe en Maracaibo

El animal se encuentra visiblemente desnutrido y en mal estado de salud, según testigos que intentaron brindarle alimento sin éxito
Entretenimiento

Un susto al conducir hizo que Anthony Hopkins reconociera su problema con el alcohol

Hopkins describió lo que sucedió después como un momento «espeluznante»… una voz masculina en su interior le dijo: «Se acabó. Ahora puedes empezar a vivir». Desde ese instante, dice, sus ganas de beber desaparecieron
Salud

!Mosca! maracuchas : El calor extremo es un riesgo adicional para las embarazadas

El calor sobrecarga el corazón, los riñones y otros órganos. Estos riesgos empeoran en las personas embarazadas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025