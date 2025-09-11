Alcalde Di Martino anuncia operativo para regular el cobro del pasaje en Maracaibo

Ante las reiteradas denuncias por el cobro excesivo del pasaje en unidades de transporte público, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, anunció el inicio de un operativo especial para garantizar el cumplimiento de las tarifas reguladas, que actualmente se ven vulneradas por montos que oscilan entre Bs. 60 y 70.

El mandatario local informó que la Policía Municipal y la Dirección de Seguridad Ciudadana estarán desplegadas para supervisar las líneas de transporte, detectar servicios informales y generar conciencia entre los prestadores del servicio. “Hemos identificado que existen líneas informales que operan en horarios donde los carritos formales suelen ausentarse, lo que facilita el cobro arbitrario”, explicó.

Como parte de las medidas correctivas, los vehículos involucrados en estas prácticas serán retenidos por 24 horas, y sus conductores deberán asistir a charlas de concientización orientadas a mejorar la calidad del servicio y respetar las normativas vigentes.

Refuerzo logístico para la seguridad ciudadana

Para fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad, el alcalde anunció la incorporación de seis patrullas destinadas a reforzar las labores de vigilancia y control en la ciudad. “Estamos atendiendo las necesidades de la policía y los bomberos, desde los salarios hasta la dotación de uniformes y equipos. Queremos que estén en la calle correctamente equipados”, puntualizó.

La municipalidad reiteró su compromiso con la protección de los usuarios del transporte público, la garantía de tarifas justas y la erradicación de prácticas abusivas que afectan el bolsillo de los marabinos.

