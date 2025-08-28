Alcalde Di Martino designa a Luz Brujes como Coordinadora del Mercado Las Pulgas y Las Playitas

El alcalde Gian Carlo Di Martino oficializó este miércoles la designación de Luz Brujes como Coordinadora del Mercado Las Pulgas y del Centro Comercial Las Playitas, en el casco central de Maracaibo. Brujes, quien también funge como Gerente General de Las Playitas, asumirá el rol de enlace entre los comerciantes formales e informales de la ciudad, en el marco de un plan de reordenamiento urbano.

Durante el anuncio, Brujes informó que, junto a la junta directiva de la Asociación Única de Comerciantes Indígenas de la República Bolivariana de Venezuela, presentarán una solicitud formal ante los tres niveles de gobierno —nacional, regional y municipal— para activar un proceso de reubicación de comerciantes en los puestos que han sido abandonados por sus propietarios.

“Lo primordial es contar con locales iluminados, con servicios de aguas negras y blancas, y lograr una adecuada organización de quienes conviven allí día a día. Eso es lo que queremos y vamos a lograr junto a todos los fundadores”, expresó Brujes.

Asimismo, destacó que más de dos mil comerciantes informales que actualmente ocupan las aceras del casco central de Maracaibo, especialmente en el área del Mercado Las Pulgas, serán censados como parte del proceso de ordenamiento.

La servidora publica también anunció la remodelación de las fachadas y áreas internas del Mercado Las Playitas, con el objetivo de dignificar tanto a los comerciantes como a los visitantes que frecuentan estos espacios.

Finalmente, explicó que las áreas comunes destinadas al tránsito peatonal en el centro de Maracaibo serán despejadas, permitiendo así la recuperación de espacios públicos y la reubicación de nuevos emprendedores en locales adecuados como los del Mercado Las Playitas.

Por la periodista María García

Noticia al Día