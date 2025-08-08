Jueves 07 de agosto de 2025
Alcalde Di Martino: “En el Mercado Las Pulgas recolectamos mil toneladas de basura en dos días”

El alcalde marabino agregó: “En Resimara, zona de transferencia del aseo urbano ubicada frente a la Terminal de Pasajeros, en cuatro días se han movilizado 20 mil toneladas hacia el relleno sanitario de La Rita. A esto se suma la recolección de 1.200 toneladas en el centro de la ciudad, realizada por la Gobernación del Zulia”.

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
El plan de limpieza integral activado por el alcalde electo de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, llegó al Mercado Las Pulgas y al Malecón. En apenas dos días, se han recolectado mil toneladas de desechos, que fueron trasladadas para su disposición final al relleno sanitario de La Ciénega.

El alcalde marabino agregó: “En Resimara, zona de transferencia del aseo urbano ubicada frente a la Terminal de Pasajeros, en cuatro días se han movilizado 20 mil toneladas hacia el relleno sanitario de La Rita. A esto se suma la recolección de 1.200 toneladas en el centro de la ciudad, realizada por la Gobernación del Zulia”.

Voces de apoyo al plan de limpieza

El saneamiento ejecutado por el Instituto Municipal del Aseo Urbano (IMAU) y el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) ha recibido el respaldo de los comerciantes, quienes expresaron su satisfacción por la jornada. Así lo manifestó Herndo Robles, quien avaló la iniciativa y reconoció que en Maracaibo ya se nota el cambio: “Es positivo que estén trabajando por el bienestar, tanto el gobernador del Zulia, Luis Caldera, como el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino”.

Por su parte, Rigoberto Guerrero sugirió: “Que sigan adelante recuperando el mercado para el disfrute de todas las familias. Que podamos volver con garantía a comprar en un mercado saneado es una excelente noticia para nosotros”.

Cumpliendo la palabra comprometida

Eliu Sierra afirmó: “El alcalde Di Martino y el gobernador Caldera están cumpliendo su palabra. Ahora sí están dando respuesta al pueblo. Les deseo de corazón que ambos pongan mano dura para que la gente tome conciencia. Nosotros también debemos aportar para que este mercado funcione como Dios manda”.

Ender Pinto reconoció el respaldo del presidente Nicolás Maduro al gobernador del Zulia y al alcalde de Maracaibo, así como a todas las instituciones que participan en la limpieza de la calle 102 del Mercado Las Pulgas: “En verdad, como decimos los maracuchos, sentimos un fresquito, porque volvió la esperanza”.

Muy emotiva, Yelitza Pirela expresó: “Desde el casco central estamos felices, porque llegó la esperanza. Por fin nos escucharon, al fin llegaron las máquinas. Ya es una realidad, no son palabras, son hechos”.

Noticia al Día / Nota de prensa

