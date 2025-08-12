Alcalde Di Martino entregó credenciales a sus nuevos miembros de gabinete municipal

En un acto celebrado este lunes 11 de agosto, en horas de la tarde, en la sede de la Alcaldía de Maracaibo, el alcalde Gian Carlo Di Martino entregó credenciales a los nuevos integrantes de su gabinete municipal, quienes asumirán responsabilidades clave en distintas áreas de gestión pública.

Nuevos cargos designados:

Arnoldo Olivares: Director General

Lorena Mavares: Directora de Comunicaciones

Ana Di Martino: Directora Adjunta de Comunicaciones

Giovanny Marzoca: Director de Infraestructura

Marilene Huerta: Directora de Administración

Jhohemel Robles: Presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAU)

Namik Torres: Director de Parques y Jardines

Francy Di Summa: Directora de Atención al Ciudadano

Eddy Rivera: Director del Instituto Municipal de Servicios de Maracaibo (IMSEMA)

Mayret Acosta: Directora de Salud

Ramón Colina: Director de Cultura

José Díaz: Director de Aguas

Ricardo Aguirre “El Pelón”: Presidente del Instituto Municipal de la Gaita “Ricardo Aguirre” (Imgra)

Yamilka Marchan: Secretaria privada

Además, se anunciaron nuevas designaciones en áreas estratégicas de desarrollo social y eventos institucionales:

Ana Clara: Dirección de Desarrollo Social

Estefanía Contreras: Coordinación del Tranvía de Maracaibo

Omar Enrique: Comité de Feria de la Chinita

Linda Añez: Dirección de Ceremonial y Protocolo

Noticia al Día