Alcalde Di Martino entregó credenciales a sus nuevos miembros de gabinete municipal

En un acto celebrado este lunes 11 de agosto, en horas de la tarde, en la sede de la Alcaldía de Maracaibo, el alcalde Gian Carlo Di Martino entregó credenciales a los nuevos integrantes de su gabinete municipal, quienes asumirán responsabilidades clave en distintas áreas de gestión pública.
Nuevos cargos designados:
- Arnoldo Olivares: Director General
- Lorena Mavares: Directora de Comunicaciones
- Ana Di Martino: Directora Adjunta de Comunicaciones
- Giovanny Marzoca: Director de Infraestructura
- Marilene Huerta: Directora de Administración
- Jhohemel Robles: Presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAU)
- Namik Torres: Director de Parques y Jardines
- Francy Di Summa: Directora de Atención al Ciudadano
- Eddy Rivera: Director del Instituto Municipal de Servicios de Maracaibo (IMSEMA)
- Mayret Acosta: Directora de Salud
- Ramón Colina: Director de Cultura
- José Díaz: Director de Aguas
- Ricardo Aguirre “El Pelón”: Presidente del Instituto Municipal de la Gaita “Ricardo Aguirre” (Imgra)
- Yamilka Marchan: Secretaria privada
Además, se anunciaron nuevas designaciones en áreas estratégicas de desarrollo social y eventos institucionales:
- Ana Clara: Dirección de Desarrollo Social
- Estefanía Contreras: Coordinación del Tranvía de Maracaibo
- Omar Enrique: Comité de Feria de la Chinita
- Linda Añez: Dirección de Ceremonial y Protocolo
