Alcalde (E) Adrián Romero: Yo saldré a participar en las elecciones del 27-Abr

El alcalde encargado del municipio Maracaibo, Adrián Romero, expresó en su acostumbrada rueda de prensa semanal de este lunes 10 de febrero que saldrá a votar en las elecciones nacionales que se realizarán el próximo 27 de abril para continuar brindando apoyo al líder del Zulia, Manuel Rosales.

También consideró que algunos partidos de la oposición han llamado a la abstención. Sin embargo, para Romero esta acción “no nos lleva a nada”.

“Nosotros seguiremos luchando en cualquier herramienta o instrumento que nosotros podamos seguir impulsando para el cambio que requiere nuestro país”, recalcó Romero.

Además, resaltó que cada uno de los espacios conquistados "no se lo podemos entregar, ni dejar la lucha democrática".

Asimismo, enfatizó que mientras él esté sentado en esa silla, "los marabinos tendrán el beneficio del plan rápido del bacheo del 2025, la jornada de salud, limpieza de la ciudad, domingos culturales, y así como otros planes que ayuden a la ciudadanía".

Por otro lado, recalcó que de la salud de Rafael Ramírez no se tiene mayor información.

"La poca información que tenemos es que se encuentra bien de salud. Nosotros seguimos pidiendo y rogando por su liberación, y no solamente la de él, sino la de todo el equipo que está en esta situación y circunstancia", destacó el alcalde encargado de Maracaibo.

La recolección de desechos será tres veces por semana a partir de este 24 de febrero

Como parte de su discurso semanal, también informó Romero, que a partir del 24 de febrero la Alcaldía de Maracaibo implementará una nueva frecuencia de recolección de desechos para optimizar el servicio y mejorar la limpieza en un 100%.

La programación se llevará a cabo los días lunes, martes y miércoles en las parroquias Cristo de Aranza, Francisco Eugenio Bustamante, Juana de Ávila, Luis Hurtado Higuera, Manuel Dagnino, Olegario Villalobos, San Isidro y Venancio Pulgar.

Los días martes, miércoles, jueves y sábado, las parroquias beneficiadas serán: Antonio Borjas Romero, Bolívar, Cacique Mara, Caracciolo Parra Pérez, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Coquivacoa, Idelfonso Vásquez, Raúl Leoni y Santa Lucía.

Este nuevo esquema se aplicará en las 18 parroquias de la ciudad de lunes a viernes, mientras que la recolección en los centros comerciales y corredores viales se realizará los fines de semana en horarios nocturnos, el resto se efectuará en el esquema antes mencionado.

María García

Noticia al Día