Alcalde encargado Adrián Romero: "Todo el que incumpla con las normativas debe ser sancionado"

Este lunes 24 de febrero el alcalde encargado de Maracaibo, Adrián Romero, al referirse a la operación remolque que se lleva a cabo en el casco central de la ciudad por parte de Polimaracaibo y otros organismos de seguridad en la localidad.

El alcalde Romero expresó: "La gente que esté mal estacionada, la gente que no cumpla con las normas de tránsito, será sancionada, entonces el llamado es a que cumplan con las normativas establecidas. Nosotros, a través de Polimaracaibo, estamos muy pendientes de las actuaciones que allí se realizan, pero más que todo en el casco central hemos visto que hay una anarquía y se estaciona donde mejor le parezca, todo el que incumpla con la normativa será sancionado".

Asimismo, el burgomaestre hizo un llamado para que los conductores de la ciudad, sobre todo los que acuden al casco central, utilicen los espacios de estacionamientos privados y las zonas autorizadas, para evitar que su vehículo sea remolcado.

Por otra parte, Romero se refirió a la situación política del partido Primero Justicia: "En la parte política les puedo decir, para no ahondar en el tema, en nuestro partido hay un grupo que quiere participar y hay otro grupo que no quiere participar, el escenario político se dará en su momento; ya será la dirección nacional del partido la que diga definitivamente qué va a pasar, pero Adrián Romero, lo dije hace un par de semanas atrás, va a participar en este proceso electoral del 25 de mayo para seguir profundizando la herramienta del voto, porque la abstención no creo que nos lleve a nada bueno".

Sin embargo, afirmó el dirigente que esperará la decisión del partido en los próximos días para fijar una nueva posición política en cuanto a este tema.

