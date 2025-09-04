Alcalde Gian Carlo Di Martino aumenta a 5 mil el seguro de salud de los empleados público de Maracaibo

A propósito del Día del Empleado, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, anunció este jueves 4 de septiembre importantes mejoras en el plan de salud para los trabajadores públicos del ayuntamiento, durante un acto que se llevó a cabo en el Museo de Artes Gráficas Luis Chacón, y que contó con la presencia de director general de la Alcaldía, Arnoldo Olivares, la directora de Salud; doctora Mayreth Acosta, el representante sindical: Miguel Graterol, y el director de Talento Humano; Héctor Márquez.

En su intervención, el alcalde Di Martino, destacó que se han incorporado nuevos beneficios al plan de salud como parte de las políticas sociales impulsadas por el Ejecutivo Nacional. Estas mejoras beneficiarán a más de ocho mil empleados públicos de la Alcaldía de Maracaibo, incluyendo funcionarios de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos.

La doctora Mayreth Acosta detalló los beneficios del nuevo plan, entre los que se encuentra el incremento de la suma asegurada para todos los empleados, que asciende a cinco mil dólares. También se eliminaron los lapsos de espera para enfermedades preexistentes y se amplió la cobertura para accidentes laborales hasta los 3 mil dólares. Se incorporaron servicios como atención médica vía telefónica (telemedicina), atención médica domiciliaria y cobertura para exámenes hormonales.

Además, se incluyó la cobertura del 50 por ciento, del costo total de procedimientos como el cateterismo con colocación de stent, cuyo valor promedio es de 3.000 dólares. Mediplus, empresa de medicina prepagada, realizará cuatro jornadas anuales de cirugías de cateterismo, cubriendo el 50% del costo y atendiendo a 20 pacientes por jornada. También se anunció la reorganización y modernización de los espacios médicos de Mediplus dentro de la Alcaldía de Maracaibo.

El director general Arnoldo Olivares fue reconocido como el enlace clave para concretar estos beneficios, que habían sido solicitados por los trabajadores en gestiones anteriores. “Nos complace entregar estos certificados a los cuatro sindicatos de la Alcaldía de Maracaibo”, expresó Olivares durante el acto.

La jornada reunió a trabajadores y representantes sindicales que agrupan a los empleados del ayuntamiento marabino, quienes fueron reivindicados por su destacada labor al servicio de la ciudad.

