Alcalde Gian Carlo Di Martino: "Para el mes de enero de 2026 estaría listo el Proyecto Corredor Vial San José Gregorio Hernández"

Desde la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, anunció en rueda de prensa que el Proyecto Corredor Vial San José Gregorio Hernández estará culminado en enero de 2026. La obra busca mejorar la movilidad urbana y revitalizar espacios emblemáticos de la ciudad.

El proyecto contempla el asfaltado de calles y avenidas, así como la instalación de sistemas de iluminación con nuevas tecnologías en la avenida 17, conocida como Castillo Plaza. Esta intervención forma parte de una estrategia integral de recuperación vial y urbana, coordinada entre los tres niveles de gobierno.

El director de Infraestructura de la Alcaldía, Giovanni Marzoca, informó que el corredor culminará en la Plaza Esteban Parra, ubicada en la Facultad de Medicina, donde se construirá un santuario dedicado al doctor José Gregorio Hernández. “Ya en la Basílica reposa la estatua que será trasladada a este santuario, y se realizarán remodelaciones en áreas como la zona de comidas, la sala de espera del Banco de Sangre y la maternidad Castillo Plaza”, indicó.

La inversión total del proyecto asciende a tres millones de dólares y contempla una segunda etapa que abarcará el cuadrante comprendido entre las avenidas 68 y 74, así como la calle 21 hasta la avenida 16B de la urbanización Baralt. Esta fase incluirá reasfaltado, iluminación, construcción de aceras y brocales retribuidos.

Durante el encuentro, el doctor Sergio Osorio agradeció el respaldo de la Alcaldía y destacó que se han retirado más de 180 camiones de desechos de la Facultad de Medicina, como parte de las labores de saneamiento ambiental en el espacio universitario donde estará presente la imagen del santo.

Además, Osorio anunció que dará instrucciones a las escuelas de Bioanálisis, Enfermería y Nutrición para que, en coordinación con sus federaciones, se promueva el reconocimiento de José Gregorio Hernández como Patrono de la Salud.

Con esta iniciativa, la municipalidad reafirma su compromiso con el desarrollo urbano, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de la identidad espiritual y cultural de Maracaibo.

Por María García

Noticia al Día / Nota de prensa