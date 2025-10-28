Lunes 27 de octubre de 2025
Al Dia

Alcalde Gian Carlo Di Martino: "Para el mes de enero de 2026 estaría listo el Proyecto Corredor Vial San José Gregorio Hernández"

El proyecto contempla el asfaltado de calles y avenidas, así como la instalación de sistemas de iluminación con nuevas tecnologías en la avenida 17, conocida como Castillo Plaza. Esta intervención forma parte de una estrategia integral de recuperación vial y urbana, coordinada entre los tres niveles de gobierno.

Por Noticia al Dia

Alcalde Gian Carlo Di Martino:
Desde la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, anunció en rueda de prensa que el Proyecto Corredor Vial San José Gregorio Hernández estará culminado en enero de 2026. La obra busca mejorar la movilidad urbana y revitalizar espacios emblemáticos de la ciudad.

El director de Infraestructura de la Alcaldía, Giovanni Marzoca, informó que el corredor culminará en la Plaza Esteban Parra, ubicada en la Facultad de Medicina, donde se construirá un santuario dedicado al doctor José Gregorio Hernández. “Ya en la Basílica reposa la estatua que será trasladada a este santuario, y se realizarán remodelaciones en áreas como la zona de comidas, la sala de espera del Banco de Sangre y la maternidad Castillo Plaza”, indicó.

La inversión total del proyecto asciende a tres millones de dólares y contempla una segunda etapa que abarcará el cuadrante comprendido entre las avenidas 68 y 74, así como la calle 21 hasta la avenida 16B de la urbanización Baralt. Esta fase incluirá reasfaltado, iluminación, construcción de aceras y brocales retribuidos.

Durante el encuentro, el doctor Sergio Osorio agradeció el respaldo de la Alcaldía y destacó que se han retirado más de 180 camiones de desechos de la Facultad de Medicina, como parte de las labores de saneamiento ambiental en el espacio universitario donde estará presente la imagen del santo.

Además, Osorio anunció que dará instrucciones a las escuelas de Bioanálisis, Enfermería y Nutrición para que, en coordinación con sus federaciones, se promueva el reconocimiento de José Gregorio Hernández como Patrono de la Salud.

Con esta iniciativa, la municipalidad reafirma su compromiso con el desarrollo urbano, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de la identidad espiritual y cultural de Maracaibo.

Por María García

Noticia al Día / Nota de prensa

Noticias Relacionadas

Zulia

Fundanica Zulia organiza almuerzo benéfico “Entre Sabores y Sonrisas” a favor de niños con cáncer

La actividad forma parte de las iniciativas de recaudación de fondos que la fundación realiza en el último trimestre del año, con el objetivo de garantizar tratamientos médicos, exámenes de laboratorio e imágenes para sus pacientes oncológicos.
Al Dia

Dólar oficial BCV cierra en 218,17 bolívares este 27 de octubre

El pasado viernes, la tasa se ubicó en 216.37 al cierre de jornada
Al Dia

Donald Trump no descarta un tercer mandato en 2028

Trump, de 79 años, sería el presidente más longevo de la historia del país si decidiese, y pudiese, presentarse para otro mandato en las próximas elecciones.
Zulia

La fascinante historia de Bolívar en la "Expo Simón, de Niño a Libertador" en la Biblioteca Pública María Calcaño

Con un gran despliegue tecnológico y logístico, este evento educativo invita a toda la juventud zuliana a conocer la vida de Simón Bolívar y los hechos históricos que lo convirtieron en El Libertador. Es una exposición interactiva, que combina realidad virtual con imágenes creadas con inteligencia artificial y una parte teatral, que recrea momentos desde su infancia hasta las batallas que lideró.

