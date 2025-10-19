Alcalde Gian Carlo Di Martino realizará vigilia junto al pueblo en la Basílica en espera de canonización de JGH y Carmen Rendiles

Este sábado 18 de octubre, desde la Plaza 18 de Octubre, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, anunció la realización de una vigilia frente a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en el marco de la beatificación de los primeros santos venezolanos: el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

La actividad religiosa comenzará a las 10:00 de la noche en la plazoleta de la Basílica, y se extenderá hasta las 4:00 de la mañana, momento en que se llevará a cabo la ceremonia de beatificación en el Vaticano, con seis horas de diferencia.

“Pedimos a nuestra madre Carmen Rendiles y a nuestro José Gregorio Hernández la paz, la paz por el mundo, por nuestra patria, por nuestros hijos y nietos. Venezuela quiere paz, y hoy estamos desplegados en cada una de las instituciones internacionales diciéndole al mundo que somos exportadores de paz”, expresó el alcalde Di Martino.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la reinauguración de la Plaza 18 de Octubre, en el marco de la celebración de los 77 años de fundación de esta reconocida comunidad marabina. El evento incluyó la instalación de una tarima con presentaciones musicales a cargo de agrupaciones gaiteras pertenecientes a las escuelas de gaita de la ciudad, así como el encendido de luces en este emblemático punto de Maracaibo.

Durante la mañana, también se llevó a cabo una jornada integral que incluyó mercados populares y asistencia médica, como parte de las acciones sociales que acompañan esta celebración comunitaria.

Con esta vigilia, la Alcaldía de Maracaibo y el pueblo marabino se unen en oración y esperanza, en un acto de fe que honra la vida y legado de dos figuras fundamentales para la espiritualidad venezolana.

Noticia al Día/Nota de prensa