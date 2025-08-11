Lunes 11 de agosto de 2025
Alcalde Giancarlo Di Martino alista anuncios sobre su nuevo tren ejecutivo

El alcalde de Maracaibo Gian Carlo Di Martino, comienza a mover las piezas de su gestión, adelantado desde días atrás…

Por Noticia al Dia

Alcalde Giancarlo Di Martino alista anuncios sobre su nuevo tren ejecutivo
Foto: Cortesía
El alcalde de Maracaibo Gian Carlo Di Martino, comienza a mover las piezas de su gestión, adelantado desde días atrás algunos nombres de los profesionales que lo acompañarán en el plan de rescate de la ciudad.

Se espera que tras asumir la presidencia del Consejo Local de Planificación Pública, este lunes, Di Martino anuncie oficialmente parte de su equipo directivo. Los primeros nombramientos apuntan a organismos municipales estratégicos, mientras que el resto de los cargos será revelado progresivamente.

Este avance marca el inicio de una nueva etapa en la administración local, con expectativas puestas en los perfiles que liderarán áreas clave del ayuntamiento municipal.

