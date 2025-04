Alcalde Gustavo Fernández al cumplir 30 años el municipio: En San Francisco cambiamos el miedo del pasado por la esperanza y futuro

El alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández, dijo poco después de clausurado el acto central con motivo de la celebración del trigésimo aniversario de la fundación del municipio que: “después de doce años de oscuridad llegó la luz y cambiamos un miedo del pasado por la esperanza y futuro para seguir trabajando”.

El 2025 está repleto de esperanzas y expectativas positivas, siguiendo de la mano del líder indiscutible del Zulia, Manuel Rosales, con quien vamos a seguir avanzando en San Francisco con pie firme y un futuro promisor, destacó el alcalde Fernández.

“Vienen cosas buenas y los sectores políticos, lejos de enfrentarnos, este año nos pusimos de acuerdo por el bienestar del municipio, que es lo que todos queremos”, expresó.

El alcalde Fernández refirió que, más allá de las obras de infraestructura, el mejor regalo para San Francisco, lo más grande que le hemos podido regalar, es la tranquilidad, y eso no tiene precio, aseguró.

Lo más difícil lo hemos superado y este año en materia financiera habrá buenos augurios. Las empresas se siguen instalando, y prueba de ello es el anuncio de la reconocida empresa Arturo que se incorpora al municipio, al igual que la reconocida Dakas, así como Viveres D Candido, que recién se instaló, entre muchas otras que han visto en San Francisco una oportunidad.

Esto muestra que hay seguridad, pues, cuando se tiene esa seguridad, los empresarios voltean la mirada hacia esos espacios, aseguró el alcalde.

Recordó que cuando llegaron al gobierno municipal Polisur estaba de 97 entre las policías municipales de todo el país y hoy, no solo ocupa el tercer puesto, sino que también ocupa el tercer lugar entre todas las policías, incluyendo las municipales, regionales y nacionales, lo que demuestra que, “cuando se quiere se trabaja con honestidad y se depuran los cuerpos, estos son los resultados”.

“En este momento no puedo desviar la atención que no sea, sino para trabajar por el municipio, luchando por el muy duro y va a seguir contando con nosotros y no podemos permitir que el desánimo nos venza, sino seguir con esperanza en el futuro”, indicó.



