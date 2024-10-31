En pro del bienestar y fortalecimiento del municipio San Francisco, el alcalde Gustavo Fernández sostuvo una mesa de trabajo con los miembros del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), los concejales del municipio y miembros del gabinete municipal, a fin de recibir y analizar las propuestas y proyectos a detalle.

El alcalde Gustavo Fernández destacó que a través de esta mesa de trabajo buscan analizar diferentes propuestas, a fin de coincidir en puntos que impulsen la modernización y el desarrollo de San Francisco.

Estas proyectos se enmarcan en los ámbitos de vialidad, gasificación, semaforización, entre otros, resaltando que cada proyecto se establece para lograr de manera conjunta avances significativos que beneficien a la sociedad sanfranciscana.

Luego de deliberar sobre distintos temas que conciernen el desarrollo y fortalecimiento del municipio, Fernández Méndez informó que las propuestas de cada parroquia serán llevadas a una posterior asamblea formal con el CLPP, como ya se realizó en los años 2022 y 2023.

El burgomaestre sureño resaltó que la máxima responsabilidad de su gestión es "El bienestar de los ciudadanos de San Francisco, por ello siempre prevalece la sensatez, el trabajo conjunto y la oportunidad de cada ciudadano de hacer oír su voz, avanzando hacia lo que todos anhelamos: Un municipio de oportunidades y paz".

Nota de prensa