Alcalde Gustavo Fernández asegura que la prioridad para su gestión es mantener a San Francisco limpio

El alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández, brindó soluciones a todas las necesidades de los ciudadanos, especialmente a aquellas referentes a la higienización de sectores, calles y avenidas del municipio sureño.

Fernández, en recientes declaraciones emitidas en el panteón del estado Zulia, en la ceremonia de inhumación de los restos de Héctor Rafael Rojas, -primer astrofísico zuliano que marcó el sitio de alunizaje del Apolo11-, afirmó que la prioridad en San Francisco es mantenerlo limpio. "Nosotros estamos fortaleciendo las operaciones, yo siempre los invito, porque así como recibo la crítica que también es válida, también los invito a que vayan y verifiquen como están las cosas hoy por hoy en todo el municipio".

La primera autoridad municipal también explicó que, muchas rutas en las parroquias han sido recuperadas con la recolección domiciliaria, y que se están haciendo grandes esfuerzos financieros para continuar trabajando. "Estamos recogiendo playones y puedo decir que definitivamente San Francisco tiene otro rostro".

Con respecto al tema del combustible que necesitan los camiones para ejecutar los trabajos de recolección, el alcalde, Gustavo Fernández, informó que ese problema no se ha resuelto. "Ya hemos oficiado formalmente al Gobierno Nacional, para que nos asigne de forma segura el gasoil, ya que hasta este momento no la tenemos, y siempre debemos resolver la compra del combustible, y de esta manera las operaciones serían más eficientes".

Referente a los proyectos que maneja el Consejo Federal de Gobierno (CFG), Fernández, informó que no se ha realizado la primera reunión y que ya no funge como secretario del CFG, sin embargo, afirmó que en el municipio San Francisco, existen una docena de proyectos que están siendo considerados para su aprobación, los cuales todos tienen que ver con vialidad y servicios públicos.

"Aspiramos que para la próxima semana haya información al respecto de estos proyectos, y así nosotros poder informar con mayor precisión, hacia donde van dirigidos los recursos, que por vía del CFG podamos invertir en San Francisco, en pro del bienestar de todos nuestros habitantes", concluyó Fernández.

