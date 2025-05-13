Alcalde Gustavo Fernández entrega instalaciones de Makro a sus legítimos propietarios

En cumplimiento de todos los procedimientos establecidos por la ley, las instalaciones de Makro Comercializadora C.A, ubicada en la avenida 50 o vía a Perijá, en la jurisdicción del municipio San Francisco, regresan a manos de sus propietarios, gracias a la disposición del alcalde Gustavo Fernández, haciendo honor a su intención del respeto a la propiedad privada.

Foto: cortesía

En el acto de entrega en la misma sede de Makro vía a Perijá, el alcalde Fernández Méndez recordó que “esta es una marca que ha sido sinónimo de éxito en todo el territorio venezolano, pero que en el mes de junio del año 2020, fue expropiada por quienes entonces regían los destinos del municipio San Francisco”, al explicar que, apegados a la ley, “le es devuelto a sus propietarios este establecimiento; que de seguro, con una inversión, estará de nuevo al servicio de los ciudadanos”.

Durante muchos años, este establecimiento comercial, sirvió como proveedor de cientos de familias, que acudían para surtir la despensa de sus hogares, al mayor y al detal, por la variedad de productos de calidad y ofertas que se exhibían en sus anaqueles.

Foto: cortesía

En el procedimiento y acto de entrega participó el equipo jurídico del ayuntamiento sureño, entre ellos, Robín Rodríguez, Kendrina Torres; también Aida Kadhi, gerente de Desarrollo Económico, la intendente tributaria, Siolimar Marín de Fuenmayor, y la presidente de Geomática Yoalis González y por supuesto los representantes legales de Makro Comercializadora C.A : Carla Cristina Tangredi y Adrian Federico Dimecco.

En la entrega formal del decreto, la primera autoridad civil del municipio San Francisco afirmó que con la entrega formal de este importante bien se estimula el crecimiento económico del municipio. “Para que con todas las de la Ley, asuman el control, como siempre debió haber sido. Esto es parte de la historia triste que vivió este municipio y estado”. Asegurando que “los momentos oscuros de San Francisco, quedaron en el pasado y le damos la entrada a la luz, la esperanza, la prosperidad y al desarrollo”.

Foto: cortesía

“Nunca debió haber dejado de ser de ustedes”, manifestó al invitar a los representantes y propietarios de esta empresa a “reconstruir a Makro, como estamos reconstruyendo al estado y al municipio”, concluyendo que “resarciendo los daños causados por otros, estamos construyendo el San Francisco que todos necesitamos y el Zulia que todos queremos”.

Foto: cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa