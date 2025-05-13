Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Alcalde Gustavo Fernández entrega instalaciones de Makro a sus legítimos propietarios

Ubicada en la avenida 50 o vía a Perijá

Por María Briceño

Alcalde Gustavo Fernández entrega instalaciones de Makro a sus legítimos propietarios
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En cumplimiento de todos los procedimientos establecidos por la ley, las instalaciones de Makro Comercializadora C.A, ubicada en la avenida 50 o vía a Perijá, en la jurisdicción del municipio San Francisco, regresan a manos de sus propietarios, gracias a la disposición del alcalde Gustavo Fernández, haciendo honor a su intención del respeto a la propiedad privada.

Foto: cortesía

En el acto de entrega en la misma sede de Makro vía a Perijá, el alcalde Fernández Méndez recordó que “esta es una marca que ha sido sinónimo de éxito en todo el territorio venezolano, pero que en el mes de junio del año 2020, fue expropiada por quienes entonces regían los destinos del municipio San Francisco”, al explicar que, apegados a la ley, “le es devuelto a sus propietarios este establecimiento; que de seguro, con una inversión, estará de nuevo al servicio de los ciudadanos”.

Durante muchos años, este establecimiento comercial, sirvió como proveedor de cientos de familias, que acudían para surtir la despensa de sus hogares, al mayor y al detal, por la variedad de productos de calidad y ofertas que se exhibían en sus anaqueles.

Foto: cortesía

En el procedimiento y acto de entrega participó el equipo jurídico del ayuntamiento sureño, entre ellos, Robín Rodríguez, Kendrina Torres; también Aida Kadhi, gerente de Desarrollo Económico, la intendente tributaria, Siolimar Marín de Fuenmayor, y la presidente de Geomática Yoalis González y por supuesto los representantes legales de Makro Comercializadora C.A : Carla Cristina Tangredi y Adrian Federico Dimecco.

En la entrega formal del decreto, la primera autoridad civil del municipio San Francisco afirmó que con la entrega formal de este importante bien se estimula el crecimiento económico del municipio. “Para que con todas las de la Ley, asuman el control, como siempre debió haber sido. Esto es parte de la historia triste que vivió este municipio y estado”. Asegurando que “los momentos oscuros de San Francisco, quedaron en el pasado y le damos la entrada a la luz, la esperanza, la prosperidad y al desarrollo”.

Foto: cortesía

“Nunca debió haber dejado de ser de ustedes”, manifestó al invitar a los representantes y propietarios de esta empresa a “reconstruir a Makro, como estamos reconstruyendo al estado y al municipio”, concluyendo que “resarciendo los daños causados por otros, estamos construyendo el San Francisco que todos necesitamos y el Zulia que todos queremos”.

Foto: cortesía

Lee también: Alcalde Gustavo Fernández acelera reasfaltado y bacheo 2024

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Maduro: “Venezuela superó todas las pruebas impuestas por la guerra imperialista”

Maduro: “Venezuela superó todas las pruebas impuestas por la guerra imperialista”

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Las reinas que conquistan el ring estadounidense de la lucha libre

Las reinas que conquistan el ring estadounidense de la lucha libre

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la "peor pesadilla de los narcos"

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Deportes

Más de 120 atletas compiten en Festival de Patinaje en el Patinódromo Alfredo León Moreno de Maracaibo

Los patinadores compitieron en las categorías Infantil A, B y C, Cadete, Juvenil y Mayores, en esta exigente modalidad de velocidad
Zulia

Alcaldía de Maracaibo inicia Plan Integral de Ordenamiento y Saneamiento Ambiental

Estos espacios serán registrados y sus propietarios convocados para regularizar su situación ante el Sedemat.
Entretenimiento

“Reina de la Ketamina” se declara culpable por la muerte de Matthew Perry

El actor fue hallado sin vida el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su residencia en Pacific Palisades, California
Al Dia

Dirigentes políticos del Zulia desmienten supuesta detención y vinculación con casos aislados

Aseguran que se trata de una arremetida política preparada desde el exterior

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025