Alcalde Gustavo Fernández inspecciona trabajos de mantenimiento en cañada del sector La Charrasca

En el marco del Plan Paraguas y ante el pronóstico por parte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) del paso de la onda tropical número 6 por el territorio nacional, el alcalde Gustavo Fernández, junto a los equipos técnicos y operativos de las gerencias de operaciones e infraestructura inspeccionó los trabajos de limpieza en la cañada del sector La Charrasca, ubicado en la parroquia José Domingo Rus.

El mandatario municipal explicó que gracias a este plan preventivo y permanente se ha logrado evitar desbordamientos e inundaciones, durante la época de lluvia, en el municipio San Francisco. "Desde que iniciamos el gobierno en enero del año 2022 procedimos de forma inmediata a la ampliación, limpieza y saneamiento de todos los cauces naturales que atraviesan la geografía sureña.

Foto: cortesía

Agregó que actualmente se encuentra realizando destapes de los cajones de la cañada La Silva en la avenida 5 de San Francisco. "Aquí estamos destapando el puente de la Charrasca, zona en donde fue recuperada la vialidad. Vamos a ir haciendo lo mismo en el otro puente que conecta Fundabarrios, con el sector María Isabel de Chávez. Este trabajo va a aliviar el cauce del agua que atraviesa José Domingo Rus y que conecta con Santa Fe II, en la parroquia Los Cortijos" informó.

Fernández hizo nuevamente un llamado a las comunidades a tomar conciencia y mantener las cañadas libres de desechos. "Lo importante es que no sigan arrojando objetos grandes como neveras, cocinas, cajones de aire acondicionado, entre otros objetos que obstaculicen el libre tránsito de las aguas pluviales. Nuestro compromiso es garantizar seguridad, tranquilidad y resguardo a los ciudadanos y aminorar en gran medida las afectaciones, producto de las precipitaciones" añadió.

Noticia al Día/Nota de prensa