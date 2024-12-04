Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

Alcalde Gustavo Fernández sostuvo encuentro con Fedecámaras Zulia, Cezimar, UCEZ y cámaras industriales

Alcalde Gustavo Fernández sostuvo encuentro con Fedecámaras Zulia, Cezimar, UCEZ y cámaras industriales. Foto: Alcaldía de San Francisco

Por Christian Coronel

Alcalde Gustavo Fernández sostuvo encuentro con Fedecámaras Zulia, Cezimar, UCEZ y cámaras industriales
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Empresarios, industriales y comerciantes de San Francisco, sostuvieron un encuentro con el alcalde Gustavo Fernández, donde se abordaron temas relacionados con las mejoras en el servicio de recolección de los desechos sólidos, políticas tributarias y el Proyecto Zona Rental en el municipio.

En este acercamiento el ayuntamiento sureño reafirmó su compromiso de trabajar de la mano con los sectores productivos para garantizar un futuro próspero y sostenible.

“Queremos hacer de San Francisco la fuerza económica del Zulia, y hacia allá estamos trabajando, convencidos de que la empresa privada es la herramienta que nos puede permitir lograr el desarrollo”, refirió el alcalde, quien afirma que los gobiernos no deben ser controladores sino articuladores. “Ratificamos que San Francisco es el municipio industrial del Zulia, con grandes empresas establecidas que son líderes en sus productos o servicios y que debido a su ubicación, cuentan con las bondades que ofrece nuestro municipio" destacó Fernández Méndez.

Alex Balza, presidente de Fedecámaras Zulia, estuvo de acuerdo con la primera autoridad civil en la idea de concebir a San Francisco, como el municipio industrial del Zulia. “Este tipo de reuniones las considero de alto valor, porque el sector privado es relevante para la sociedad. Con respecto al tema de los desechos sólidos ha mejorado significativamente principalmente en la parte industrial”, señaló.

Foto: Alcaldía de San Francisco

Balza refirió que en cuanto a las políticas tributarias “los cobros, siempre y cuando no sean desmesurados, son importantes porque es la forma en que los servicios puedan operar y existir, pero tenemos que llevar un sistema de cobro que vaya acorde a la realidad que tenemos como sector empresarial”, explicó.

Uno de los puntos más destacados de la reunión fue la presentación del Proyecto de la Zona Rental en San Francisco, el cual fue recibido con agrado por los gremios presentes, entre ellos los representantes de Fedecámaras Zulia, Cámara Empresarial de la Zona Industrial (Cezimar), Unión de Comerciantes del Estado Zulia (UCEZ) y la Asociación de Comerciantes e Industriales, proyecto que promete impulsar el desarrollo económico y atraer nuevas inversiones a la región.

"San Francisco es una plaza importante, con más de 7 mil iniciativas comerciales, entre grandes, medianas y pequeñas, a estas últimas se le suma los emprendedores; si evaluamos que somos el municipio más pequeño del Zulia, después de Almirante Padilla; después de Maracaibo reúne la mayor cantidad de empresas del estado”, recordó Fernández.

Foto: Alcaldía de San Francisco

Damiana Villalobos, presidente de la Unión de Comerciantes del estado Zulia, UCEZ, señaló que “estamos representando a los sectores productivos, en una reunión que da inicio a un trabajo para, en primer lugar, adecuar el tema del sistema tributario al alcance de todos comerciantes, buscando mejorar para la alcaldía, la recaudación y administración, y para el comercio la formalidad y el pago de sus tributos”.

Villalobos alegó que “Desde la UCEZ no solo queremos felicitar la iniciativa de abrir más modelos de negocios dentro del municipio, sino además trabajar y defender lo que es la propiedad privada, por el tema de las políticas públicas de recaudación, para que estén equilibradas y que todos paguen por tener un municipio y un Zulia productivo”.

Por su parte Carlos Nava, de la Asociación de Comerciantes e Industriales del estado Zulia, dijo “La Zona Rental, le va a dar un impulso, a la actividad comercial, turística y deportiva del municipio”, refirió al hacer un llamado a los comerciantes, para que se pongan al día, se registren, formalicen y cumplan con sus obligaciones.

Foto: Alcaldía de San Francisco

Asimismo, Hector Siu, presidente de Cezimar, manifestó siempre estar dispuestos en apoyar al municipio con el pago de los tributos logrando un equilibrio entre el sector comercial y el ente recaudador.

Alcaldía de San Francisco

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

La Arquidiócesis de Barquisimeto realizará misa de acción de gracias y una exposición artística en honor a José G. Hernández y Carmen Rendiles

La Arquidiócesis de Barquisimeto realizará misa de acción de gracias y una exposición artística en honor a José G. Hernández y Carmen Rendiles

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Un 21 de septiembre nació La

Un 21 de septiembre nació La "Negra Matea": la guía de Simón Bolívar

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas "Que bien te ves, San Francisco"

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

"El Peregrino de los Andes", se descompensó antes de culminar su travesía

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

Noticias Relacionadas

Al Dia

La mente: el jugador clave en la temporada de la LVBP

El psicólogo deportivo José Leonardo Caldera expuso sobre la importancia de la psicología deportiva en el béisbol profesional

Sucesos

Detenidos en México tres venezolanos por secuestro y mantener en cautiverio a cuatro leones

Esto ocurrió en la localidad de Puerta Grande en Ixtapan de la Sal, donde los uniformados al llegar al sitio, hicieron contacto con la víctima, quien informó que desde el 16 de septiembre había ingresado a un rancho y no le habían permitido salir.

Al Dia

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

Las FANB se instalarán en estado Sucre con la operación Cumanagoto 200.
Al Dia

El Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente al Estado palestino

De acuerdo con la declaración del primer ministro canadiense, se busca "un futuro pacífico tanto para Palestina como para Israel".

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025