Alcalde Gustavo Fernández sostuvo encuentro con Fedecámaras Zulia, Cezimar, UCEZ y cámaras industriales

Empresarios, industriales y comerciantes de San Francisco, sostuvieron un encuentro con el alcalde Gustavo Fernández, donde se abordaron temas relacionados con las mejoras en el servicio de recolección de los desechos sólidos, políticas tributarias y el Proyecto Zona Rental en el municipio.

En este acercamiento el ayuntamiento sureño reafirmó su compromiso de trabajar de la mano con los sectores productivos para garantizar un futuro próspero y sostenible.

“Queremos hacer de San Francisco la fuerza económica del Zulia, y hacia allá estamos trabajando, convencidos de que la empresa privada es la herramienta que nos puede permitir lograr el desarrollo”, refirió el alcalde, quien afirma que los gobiernos no deben ser controladores sino articuladores. “Ratificamos que San Francisco es el municipio industrial del Zulia, con grandes empresas establecidas que son líderes en sus productos o servicios y que debido a su ubicación, cuentan con las bondades que ofrece nuestro municipio" destacó Fernández Méndez.

Alex Balza, presidente de Fedecámaras Zulia, estuvo de acuerdo con la primera autoridad civil en la idea de concebir a San Francisco, como el municipio industrial del Zulia. “Este tipo de reuniones las considero de alto valor, porque el sector privado es relevante para la sociedad. Con respecto al tema de los desechos sólidos ha mejorado significativamente principalmente en la parte industrial”, señaló.

Foto: Alcaldía de San Francisco

Balza refirió que en cuanto a las políticas tributarias “los cobros, siempre y cuando no sean desmesurados, son importantes porque es la forma en que los servicios puedan operar y existir, pero tenemos que llevar un sistema de cobro que vaya acorde a la realidad que tenemos como sector empresarial”, explicó.

Uno de los puntos más destacados de la reunión fue la presentación del Proyecto de la Zona Rental en San Francisco, el cual fue recibido con agrado por los gremios presentes, entre ellos los representantes de Fedecámaras Zulia, Cámara Empresarial de la Zona Industrial (Cezimar), Unión de Comerciantes del Estado Zulia (UCEZ) y la Asociación de Comerciantes e Industriales, proyecto que promete impulsar el desarrollo económico y atraer nuevas inversiones a la región.

"San Francisco es una plaza importante, con más de 7 mil iniciativas comerciales, entre grandes, medianas y pequeñas, a estas últimas se le suma los emprendedores; si evaluamos que somos el municipio más pequeño del Zulia, después de Almirante Padilla; después de Maracaibo reúne la mayor cantidad de empresas del estado”, recordó Fernández.

Foto: Alcaldía de San Francisco

Damiana Villalobos, presidente de la Unión de Comerciantes del estado Zulia, UCEZ, señaló que “estamos representando a los sectores productivos, en una reunión que da inicio a un trabajo para, en primer lugar, adecuar el tema del sistema tributario al alcance de todos comerciantes, buscando mejorar para la alcaldía, la recaudación y administración, y para el comercio la formalidad y el pago de sus tributos”.

Villalobos alegó que “Desde la UCEZ no solo queremos felicitar la iniciativa de abrir más modelos de negocios dentro del municipio, sino además trabajar y defender lo que es la propiedad privada, por el tema de las políticas públicas de recaudación, para que estén equilibradas y que todos paguen por tener un municipio y un Zulia productivo”.

Por su parte Carlos Nava, de la Asociación de Comerciantes e Industriales del estado Zulia, dijo “La Zona Rental, le va a dar un impulso, a la actividad comercial, turística y deportiva del municipio”, refirió al hacer un llamado a los comerciantes, para que se pongan al día, se registren, formalicen y cumplan con sus obligaciones.

Foto: Alcaldía de San Francisco

Asimismo, Hector Siu, presidente de Cezimar, manifestó siempre estar dispuestos en apoyar al municipio con el pago de los tributos logrando un equilibrio entre el sector comercial y el ente recaudador.

Alcaldía de San Francisco