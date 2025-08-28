Alcalde Héctor Soto ascendió a 50 bomberos de San Francisco

Este jueves 28 de agosto, se llevó a cabo una ceremonia de ascensos en las instalaciones del Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM), donde 50 funcionarios del Cuerpo de Bomberos de San Francisco fueron promovidos por el alcalde Héctor Soto. El acto contó con la presencia del gobernador del estado Zulia, Luis Caldera; el comandante del Cuerpo de Bomberos, John Bravo; autoridades militares de la entidad y representantes del gobierno municipal.

Durante la actividad, el alcalde Soto, acompañado por autoridades bomberiles, militares y policiales del estado, realizó varios anuncios dirigidos a los funcionarios en el marco de su ascenso.

“Más de 50 compañeros y compañeras han sido ascendidos hoy dentro de la estructura de nuestro municipio. Hemos hecho importantes anuncios para nuestros hermanos y hermanas bomberos de San Francisco. Uno de ellos es la adquisición, gracias al gobernador Luis Gerardo Caldera y al presidente Nicolás Maduro, de tres ambulancias para el municipio, que serán dotadas para fortalecer la atención hospitalaria. También acompañamos el sentido patrio y el alistamiento de nuestras fuerzas populares”, expresó.

Soto destacó que 40 de los funcionarios ascendidos pertenecen al área operativa, y que su promoción responde a la trayectoria, antigüedad y cumplimiento de los estándares profesionales exigidos por cada jerarquía. Los grados conferidos durante el acto fueron: Primer Teniente, Teniente, Sargento Mayor, Sargento Primero, Sargento Segundo, Cabo Primero, Cabo Segundo y Distinguidos.

Asimismo, se reconoció la labor del personal administrativo, cuya dedicación y compromiso han sido fundamentales para el funcionamiento del cuerpo de bomberos en el municipio San Francisco.

Entre los anuncios más relevantes realizados por la autoridad municipal se encuentran la dotación de uniformes para todo el cuerpo de bomberos, la atención médica para los funcionarios, incluyendo al personal administrativo, a través de un convenio con la Policlínica San Francisco, la incorporación de tres ambulancias al parque automotor y mejoras en la infraestructura de la institución.

Para cerrar el acto, el comandante del Cuerpo de Bomberos, John Bravo, calificó la actividad como un acto de justicia social para los funcionarios, destacando la incorporación de nuevas ambulancias como parte del fortalecimiento de la operatividad médica al servicio del pueblo.

Con preocupación, Bravo también se refirió a la alta incidencia de accidentes de motorizados en los últimos días: “A veces no lo decimos, pero lamentablemente la incidencia es muy alta. Hay momentos en los que atendemos hasta cinco accidentes simultáneamente, lo que parece exagerado pero es real. Muchas veces no podemos dar respuesta a todos los casos y nos vemos con las manos atadas. Esta entrega viene a fortalecer a la institución gracias al apoyo de los tres niveles de gobierno”, concluyó.

