Alcalde Héctor Soto: "Junto al pueblo vamos a trabajar y a construir un nuevo modelo de sociedad"

Los espacios del auditorio de la Alcaldía de San Francisco se abarrotaron con la presencia de los jefes y jefas…

Por María Briceño

Alcalde Héctor Soto:
Los espacios del auditorio de la Alcaldía de San Francisco se abarrotaron con la presencia de los jefes y jefas de las Unidades de Batalla Bolívar y Chávez (UBBCH), de la localidad, quienes se reunieron con el alcalde Héctor Soto, para tratar temas organizativos sobre las líneas de acción y trabajo para construir el nuevo modelo de sociedad.

En este encuentro, donde además estuvieron presente los enlaces y organizadores parroquiales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), diputados, concejales y el cuerpo directivo del ayuntamiento sureño, Soto destacó el arduo trabajo que los líderes comunitarios han venido haciendo y que lograron la llegada, nuevamente, de la Revolución a la Alcaldía de San Francisco.

Foto: Cortesía

"Nosotros reconocemos el trabajo que nuestros cuadros políticos vienen haciendo y es por ellos que hoy, nuestro gabinete de trabajo está conformado por representantes y enlaces de cada una de las parroquias de San Francisco", expresó el regente sureño.

Sobre los trabajos que se vienen realizando en el municipio, Soto resaltó que se está tomando en cuenta y priorizando las solicitudes de los puntos y círculos, lo cual ha permitido arrancar con las acciones, principalmente en la optimización de los servicios públicos, en aquellas parroquias con más vulnerables.

Foto: Cortesía

"Junto a ustedes, quienes estarán en nuestra primera línea de gobernanza, vamos a trabajar y a construir un nuevo modelo de sociedad", finalizó el alcalde sureño.

Foto: Cortesía

