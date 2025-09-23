Alcalde Soto anuncia reubicación de familias afectadas tras explosión del galpón de fuegos artificiales Gallo Verde

El alcalde de San Francisco, Héctor Soto, continúa trabajando en función de dar respuestas inmediatas a todas las familias afectadas tras la explosión suscitada en días pasados en la parroquia Marcial Hernández, específicamente en el barrio "Lucha y Batalla", y sus adyacencias.

El titular municipal, en compañía del viceministro del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda, G/D Audi Delgado, en la tarde de este lunes, anunció el inicio del Plan de Atención Integral General Rafael Urdaneta, el cual consta de 35 viviendas pareadas con el fin de reubicar a las primeras 70 familias que hoy permanecen sin hogar.

El complejo habitacional estará ubicado en la Av. 15 de Sierra Maestra, de la parroquia Francisco Ochoa, en los terrenos de "La Portuaria".

"Aquí estamos viendo el esfuerzo sobrehumano de nuestro Presidente Nicolás Maduro y todo su tren ministerial, estimamos que dentro de tres meses tengamos la inauguración de esta hermosa obra, comenzamos hoy con todo el movimiento de tierras y próximamente recibiremos los materiales necesarios", apuntó.

Aunado a esto, Soto informó que más adelante el Ministro Raúl Paredes, en una próxima visita al municipio San Francisco, anunciará otros avances en el tema y nuevos espacios destinados para la reubicación de las familias afectadas, todo este despliegue en trabajos mancomunados con la Gobernación del estado Zulia, representada por el Ing. Luis Caldera.

El viceministro Delgado manifestó que tienen en funcionamiento "este plan de atención para estas familias del municipio San Francisco por parte de todo el Gobierno Nacional, Regional y Local, dándole respuesta a la gente, no nos hemos detenido en ningún momento y vamos a seguir avanzando, para que nuestro pueblo se sienta orgulloso de nuestro trabajo, el 15 de diciembre junto con nuestro presidente Maduro estaremos entregando estas viviendas al Pueblo Sanfranciscano", culminó Delgado.

