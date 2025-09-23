Lunes 22 de septiembre de 2025
Principal

Alcalde Soto anuncia reubicación de familias afectadas tras explosión del galpón de fuegos artificiales Gallo Verde

El complejo habitacional estará ubicado en la Av. 15 de Sierra Maestra, de la parroquia Francisco Ochoa, en los terrenos de "La Portuaria"

Por María Briceño

Alcalde Soto anuncia reubicación de familias afectadas tras explosión del galpón de fuegos artificiales Gallo Verde
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El alcalde de San Francisco, Héctor Soto, continúa trabajando en función de dar respuestas inmediatas a todas las familias afectadas tras la explosión suscitada en días pasados en la parroquia Marcial Hernández, específicamente en el barrio "Lucha y Batalla", y sus adyacencias.

El titular municipal, en compañía del viceministro del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda, G/D Audi Delgado, en la tarde de este lunes, anunció el inicio del Plan de Atención Integral General Rafael Urdaneta, el cual consta de 35 viviendas pareadas con el fin de reubicar a las primeras 70 familias que hoy permanecen sin hogar.

Foto: Cortesía

El complejo habitacional estará ubicado en la Av. 15 de Sierra Maestra, de la parroquia Francisco Ochoa, en los terrenos de "La Portuaria".

"Aquí estamos viendo el esfuerzo sobrehumano de nuestro Presidente Nicolás Maduro y todo su tren ministerial, estimamos que dentro de tres meses tengamos la inauguración de esta hermosa obra, comenzamos hoy con todo el movimiento de tierras y próximamente recibiremos los materiales necesarios", apuntó.

Foto: Cortesía

Aunado a esto, Soto informó que más adelante el Ministro Raúl Paredes, en una próxima visita al municipio San Francisco, anunciará otros avances en el tema y nuevos espacios destinados para la reubicación de las familias afectadas, todo este despliegue en trabajos mancomunados con la Gobernación del estado Zulia, representada por el Ing. Luis Caldera.

El viceministro Delgado manifestó que tienen en funcionamiento "este plan de atención para estas familias del municipio San Francisco por parte de todo el Gobierno Nacional, Regional y Local, dándole respuesta a la gente, no nos hemos detenido en ningún momento y vamos a seguir avanzando, para que nuestro pueblo se sienta orgulloso de nuestro trabajo, el 15 de diciembre junto con nuestro presidente Maduro estaremos entregando estas viviendas al Pueblo Sanfranciscano", culminó Delgado.

Foto: Cortesía

Lee también:

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Alcalde Soto anuncia reubicación de familias afectadas tras explosión del galpón de fuegos artificiales Gallo Verde

Alcalde Soto anuncia reubicación de familias afectadas tras explosión del galpón de fuegos artificiales Gallo Verde

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

Habilitan mil camiones para comercio entre Colombia y Venezuela

Habilitan mil camiones para comercio entre Colombia y Venezuela

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro "Oratoria: El Poder de la Palabra"

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Francia reconoce al Estado palestino

Francia reconoce al Estado palestino

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Noticias Relacionadas

Zulia

Alcalde Soto anuncia reubicación de familias afectadas tras explosión del galpón de fuegos artificiales Gallo Verde

El complejo habitacional estará ubicado en la Av. 15 de Sierra Maestra, de la parroquia Francisco Ochoa, en los terrenos de "La Portuaria"
Zulia

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Para Evida recuerdos de su bondad, hoy se elevan himnos: Cuando allá se pase lista y Más allá del sol.
Nuestro jefe de redacción, Josué Carrillo, expresa su profundo dolor y se une al duelo de la familia Lubo Acosta.
Al Dia

La gaita, un canto que hace eterno al Zulia

Recientemente se celebró el primer Festival Nacional de Gaitas en homenaje a Astolfo Romero.

Cultura

"El Tucusón", Heberto Áñez Duque tendrá su estrella en el Paseo del Teatro Baralt

Heberto sigue vivo en los corazones de quienes aman la gaita y su legado

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025