Lunes 18 de agosto de 2025
Alcaldía afianza en 2025 el programa Sueños sobre Ruedas para sumar a más beneficiados

En la primera jornada del año de este importante programa, que la Alcaldía inició en 2021, se beneficiaron a 40 personas de diversas parroquias de Maracaibo

Por María Briceño

Foto: cortesía
La Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, sigue en marcha con el Sueño sobre Ruedas, un proyecto que tiene como objetivo continuar beneficiando a las comunidades durante este 2025.

La primera jornada de entrega de este año se realizó el jueves 30 de enero, logrando beneficiar a 40 personas de diversas parroquias de Maracaibo.

Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo, le llevó sillas de ruedas a Neilo Rincón, de 69 años; María Trinidad González, de 92 años y Magaly Rincón de 73 años, mientras que el resto de los directores de la municipalidad se desplegaron por otras zonas para completar el número de entregas pautadas.

"Palabra empeñada, palabra cumplida. Sueño sobre Ruedas es un programa que venimos desarrollando desde el 2021 y seguimos aquí para darle continuidad”, destacó el alcalde encargado en conversaciones con una de las beneficiadas.

Sara Fernández, directora general de Desarrollo Social, expresó su entusiasmo por este proyecto. “Estamos convencidos de que Sueños sobre Ruedas será un cambio significativo en la vida de muchas personas; nuestro compromiso con la comunidad es firme, y a través de este programa, buscamos no solo brindar apoyo material, sino también acompañar a cada beneficiado en su proceso de crecimiento y desarrollo personal”, afirmó.

Fernández explicó que la implementación de este proyecto se seguirá llevando a cabo, comenzando con un diagnóstico de las necesidades de la comunidad y la identificación de los grupos prioritarios que recibirán asistencia. Recordó que dicho programa hasta la fecha suma a más de 900 beneficiados.

Una silla que brinda tranquilidad

Betty García, de 52 años de edad, se mostró feliz al recibir su silla de ruedas. “No tenía como movilizarme para hacer mis diligencias y ahora que tengo la silla me siento feliz y tranquila por esto”.

Roberto Fernández, de 70 años, expresó su emoción de esta entrega: “Llevaba mucho tiempo esperando respuesta, pensaba que no me iban a ayudar y ahora veo que la ayuda si llegó, me sentía desesperanzado y deprimido”.

La directora de Desarrollo Social reiteró que Sueños sobre Ruedas se propone en ser un faro de esperanza para aquellos que más lo necesitan en Maracaibo. Indicó que a administración municipal reitera su compromiso con el bienestar de la ciudadanía en busca de la construcción de un futuro más próspero y equitativo.

Noticia al Día/Nota de prensa

