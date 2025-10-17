Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

La Alcaldía de Maracaibo ha convocado a la colectividad zuliana a congregarse en la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá para seguir, en tiempo real, la histórica ceremonia de canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, quienes serán elevados a los altares como los primeros santos venezolanos por la Iglesia Católica.

La cita es este domingo 19 de octubre. La Basílica, epicentro de la fe mariana de la ciudad, abrirá sus puertas y se activará la jornada a partir de las 4:00 de la mañana.

El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, confirmó la iniciativa este jueves 16 de octubre en un encuentro con medios de comunicación.

La ceremonia religiosa, que marca un hito en la historia de la feligresía venezolana, se llevará a cabo en Roma y comenzará a las 10:00 de la mañana (hora de Roma). La Alcaldía busca brindar un espacio de unión y celebración para que los maracaiberos acompañen este trascendental evento de fe.

