Alcaldía de Maracaibo beneficia a más de 120 familias en Monte Claro con la sustitución de colector de aguas servidas

Después de más de seis años padeciendo con el desbordamiento de aguas negras al frente de sus viviendas, más de 120 familias de los sectores K, L y M de la urbanización Monte Claro, en la parroquia Juana de Ávila, hpy, “respiran tranquilos” gracias a la sustitución de 30 metros de colector realizada por la Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección de Aguas.

Los trabajos, que surgieron como respuesta a una solicitud realizada por la comunidad durante una asamblea vecinal el pasado 24 de mayo, se llevaron a cabo en la avenida 15Q, justo en la entrada de los sectores afectados.

El proyecto incluyó el mantenimiento a seis bocas de visita de la red de aguas servidas, ya que por el tiempo que llevaba sin trabajar correctamente, se vieron comprometidas con la entrada en funcionamiento del nuevo colector.

Testimonios

Luisana Savedra, periodista de 38 años y residente del sector, relató las penurias que vivía diariamente. “Durante seis años vivimos con ese bote de aguas negras en la avenida principal. En mi casa se desbordaban los baños, el agua se filtraba por el piso, y tuve que dejar mi vivienda porque ya era insalubre. Esto era un problema de salud pública: el mal olor, los insectos. Gracias a Dios, al fin alguien nos escuchó, ahora respiran tranquilos”.

Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo, supervisó el avance de la obra y destacó la gravedad del problema. “El colector estaba completamente colapsado y los vecinos no podían ni entrar a sus casas por la acumulación de aguas servidas. Hoy sustituimos 30 metros de colector con nuestro equipo. Este es el primer paso, porque también haremos jornadas de limpieza, fumigación y drenaje para garantizar condiciones dignas en la zona”.

Un esfuerzo conjunto entre comunidad y Alcaldía

La solución fue posible gracias al trabajo mancomunado entre vecinos y la Alcaldía, así lo informó Javier Otero, director de Agua. “La comunidad aportó tuberías y cemento, mientras que la municipalidad facilitó la maquinaria y la mano de obra”. Asimismo, precisó que la municipalidad, en lo que va de 2025, sustituyó más de 300 metros de colector en las 18 parroquias de Maracaibo.

María Alejandra Chávez, vecina fundadora del sector de 53 años, agradeció el apoyo recibido. “Durante años estuvimos cinco sectores afectados por las aguas negras. Hoy estamos viendo una solución real. La sustitución de este colector no solo resuelve un problema de años, también devuelve la tranquilidad y el bienestar a todas estas familias que lo necesitaban con urgencia”, concluyó.

