Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo beneficia a más de 120 familias en Monte Claro con la sustitución de colector de aguas servidas

Padecieron por más de seis años ante el desbordamiento de aguas residuales

Por Candy Valbuena

Alcaldía de Maracaibo beneficia a más de 120 familias en Monte Claro con la sustitución de colector de aguas servidas
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Después de más de seis años padeciendo con el desbordamiento de aguas negras al frente de sus viviendas, más de 120 familias de los sectores K, L y M de la urbanización Monte Claro, en la parroquia Juana de Ávila, hpy, “respiran tranquilos” gracias a la sustitución de 30 metros de colector realizada por la Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección de Aguas.

Foto: Cortesía

Los trabajos, que surgieron como respuesta a una solicitud realizada por la comunidad durante una asamblea vecinal el pasado 24 de mayo, se llevaron a cabo en la avenida 15Q, justo en la entrada de los sectores afectados.

El proyecto incluyó el mantenimiento a seis bocas de visita de la red de aguas servidas, ya que por el tiempo que llevaba sin trabajar correctamente, se vieron comprometidas con la entrada en funcionamiento del nuevo colector.

Testimonios

Luisana Savedra, periodista de 38 años y residente del sector, relató las penurias que vivía diariamente. “Durante seis años vivimos con ese bote de aguas negras en la avenida principal. En mi casa se desbordaban los baños, el agua se filtraba por el piso, y tuve que dejar mi vivienda porque ya era insalubre. Esto era un problema de salud pública: el mal olor, los insectos. Gracias a Dios, al fin alguien nos escuchó, ahora respiran tranquilos”.

Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo, supervisó el avance de la obra y destacó la gravedad del problema. “El colector estaba completamente colapsado y los vecinos no podían ni entrar a sus casas por la acumulación de aguas servidas. Hoy sustituimos 30 metros de colector con nuestro equipo. Este es el primer paso, porque también haremos jornadas de limpieza, fumigación y drenaje para garantizar condiciones dignas en la zona”.

Un esfuerzo conjunto entre comunidad y Alcaldía

La solución fue posible gracias al trabajo mancomunado entre vecinos y la Alcaldía, así lo informó Javier Otero, director de Agua. “La comunidad aportó tuberías y cemento, mientras que la municipalidad facilitó la maquinaria y la mano de obra”. Asimismo, precisó que la municipalidad, en lo que va de 2025, sustituyó más de 300 metros de colector en las 18 parroquias de Maracaibo.

María Alejandra Chávez, vecina fundadora del sector de 53 años, agradeció el apoyo recibido. “Durante años estuvimos cinco sectores afectados por las aguas negras. Hoy estamos viendo una solución real. La sustitución de este colector no solo resuelve un problema de años, también devuelve la tranquilidad y el bienestar a todas estas familias que lo necesitaban con urgencia”, concluyó.

Fotos: Cortesía

Lee también: Alcaldía de Maracaibo reconoce la creatividad infantil con el Programa "Crea y Narra tu Cuento" 

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Encuentro de la Misericordia: Aniversario de Santa María Faustina y su relación con la Santísima Virgen

Encuentro de la Misericordia: Aniversario de Santa María Faustina y su relación con la Santísima Virgen

Tigres de Aragua anuncia el retiro del mítico número 26 de Buddy Bailey

Tigres de Aragua anuncia el retiro del mítico número 26 de Buddy Bailey

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Trump acusa a la ONU:

Trump acusa a la ONU: "Una escalera mecánica que se detiene a mitad de camino"

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

Secuestraron a comerciante en Maracay

Secuestraron a comerciante en Maracay

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Maracaibo se vestirá de rosa

Maracaibo se vestirá de rosa "Por una Ciudad Libre de Cáncer de Mama"

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Noticias Relacionadas

Al Dia

Miss Venezuela usará medios legales en caso de que sus participantes sean alteradas con IA

Sostuvo que el certamen cuenta con profesionales calificados, incluidos fotógrafos y especialistas de la imagen y de la belleza en general que, «son las únicas personas que están autorizadas a participar en las sesiones fotográficas, galas, desfiles o cualquier evento de Miss Venezuela»
Al Dia

Miss Venezuela usará medios legales en caso de que sus participantes sean alteradas con IA

Sostuvo que el certamen cuenta con profesionales calificados, incluidos fotógrafos y especialistas de la imagen y de la belleza en general que, «son las únicas personas que están autorizadas a participar en las sesiones fotográficas, galas, desfiles o cualquier evento de Miss Venezuela»
Internacionales

Al menos 25 mineros atrapados en derrumbe de mina en Colombia

Los trabajadores quedaron atrapados en la mina La Reliquia, en el municipio de Segovia, después de un derrumbe en la mina explotada por la canadiense Aris Mining
Al Dia

La OPI celebra su 28° aniversario en París: Gala en la Sorbona y reconocimiento a Jonathan Ibarah Salim como Personalidad del Año

Esta distinción honra a comunicadores y figuras del quehacer internacional que, desde sus respectivas responsabilidades

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025