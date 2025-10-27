Lunes 27 de octubre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo cerró temporalmente la Tasca & Bar GUYS

Así lo informó el Intendente Tributario, Oscar Urdaneta, al colocar en sus puertas la medida de cierre, junto al Intendente Urbano, Miguel Silva y el director de la Policía de Maracaibo, Gral. Napoleón Rivero

Por Andrea Guerrero

Foto: Cortesía
La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través del Sedemat, procedió al cierre temporal de la Tasca & Bar GUYS, ubicada en la avenida 9 entre calles 78 y 79, por incumplimiento de permisos, horarios de funcionamiento y violación de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana

Así lo informó el Intendente Tributario, Oscar Urdaneta, al colocar en sus puertas la medida de cierre, junto al Intendente Urbano, Miguel Silva y el director de la Policía de Maracaibo, Gral. Napoleón Rivero.

La medida está enmarcada en el Título VII de los ilícitos Relativos al Expendio, Distribución o Consumo de bebidas Alcohólicas y de las Sanciones. Capítulo I, artículo 44 que reza: “Constituyen ilícitos relativos al expendio o distribución de bebidas alcohólicas: 1. Expender o distribuir bebidas alcohólicas fuera del horario previsto en la presente ordenanza. Quien incurra en el presente ilícito será sancionado con multa de noventa (90) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela y suspensión de la licencia hasta por un lapso de treinta (30) días continuos.

Igualmente, establece en su artículo 110 que “se consideran como infracciones gravísimas":
a) El incumplimiento de la obligación de abstenerse de vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por la norma legal vigente.

El local fue cerrado bajo la actuación de la Policía de Maracaibo, específicamente con la actuación de la Coordinación de Licores, cuadrante de paz de la parroquia Bolívar, a las 5:38 de la madrugada del día 26 de octubre.

Oscar Urdaneta señaló que el local no cumple con las normativas y deberes tributarios, “no está al día con los impuestos formales ni cuenta con la permisología adecuada, de allí que estamos procediendo con un cierre temporal hasta tanto no se pongan al día con la municipalidad y con los permisos, para lo cual debe acudir a la sede del Sedemat a solicitarlos”.

Indicó que se han hecho reiterados llamados a todos los centros nocturnos de la ciudad y otros tipos de actividad económica que “seguimos de brazos abiertos para el desarrollo de la empresa privada en la ciudad, pero no podemos permitir el caos y la anarquía como el que ha habido en este establecimiento”.

Por su parte Miguel Silva, Intendente del Centro de Procesamiento Urbano (CPU) dijo que tal y como lo ha manifestado el Intendente Tributario “vamos a cerrar temporalmente este sitio GUYS Tasca & Bar y así como este hay muchos en la ciudad que se han negado a renovar su permisología y otros a tramitarla, tales como sitios nocturnos, restaurantes y licorerías, tienen que renovar su licencia de licores, tienen que solicitar su conformidad de uso; por supuesto cumplir con las normas establecidas.

Señaló que dicho local fue cerrado el día sábado a altas horas, mucho después de lo que está permitido en la licencia para el funcionamiento de estos centros nocturnos; “fue clausurado temporalmente por denuncias vecinales, vamos a hacer muchos operativos desde el día de hoy para atacar este tipo de hechos que se han convertido en un problema en la ciudad. Todos a contribuir, a cumplir las leyes, si ustedes cumplen las leyes nosotros vamos a prestarles el apoyo”, puntualizó Silva.

Finalmente, el Intendente Tributario Oscar Urdaneta manifestó que se está haciendo un trabajo mancomunado, Polimaracaibo, SEDEMAT e Intendente Urbano, haciendo el trabajo desde la calle. “El llamado es a todos los responsables y representantes, dueños de locales nocturnos, que el horario establecido es hasta las 3 de la mañana lo permitido para abrir sus espacios”.

Asimismo, Miguel Silva recordó que el horario de las licorerías es hasta las 10 de la noche (sábados hasta las 4 de la tarde), y restaurantes en sus horarios de trabajo establecidos. “Tienen que cumplir las leyes, no importa dónde estén, no importa quién sea el propietario, necesitamos que se pongan a derecho con el municipio, ese es la mejor forma de contribuir al mejoramiento del municipio”, destacó.

Noticia al Día / Nota de prensa

