Jueves 11 de septiembre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo continúa con el Plan de Limpieza de cañadas y ramales

“Un factor de alto riesgo para los habitantes adyacentes a las cañadas es la crecida de maleza y acumulación de desechos, que origina propagación de zancudos y moscas, entre otros animales como roedores y serpientes, generando alto riesgo para la población”, dijo Pérez

Por Andrea Guerrero

Alcaldía de Maracaibo continúa con el Plan de Limpieza de cañadas y ramales
Foto: Cortesía
La Alcaldía de Maracaibo continúa trabajando en la limpieza de cañadas mediante el operativo de Saneamiento Ambiental ordenado por el alcalde Gian Carlo Di Martino, que incluye la intervención de quebradas con la utilización de cuadrillas manuales, a fin de despejar y darle fluidez al agua de lluvias y a las aguas servidas provenientes de alcantarillas, que van hacia los ramales de las grandes cañadas de la ciudad.

Janner Pérez, presidente (e) del Instituto Municipal del Ambiente, en su recorrido por las áreas operativas, aseguró que en la actualidad se está trabajando en las cañadas que no ameritan de maquinaria, destacándolo como necesario para el desahogo de las grandes cañadas de Maracaibo, que sí incluyen maquinaria pesada para su limpieza, como es el caso de la Morillo y la Cacaíto, ubicadas en las parroquias Cacique Mara y Cristo de Aranza.

Pérez informó que en estos momentos se está realizando una intervención con cuadrillas manuales en las parroquias Coquivacoa y Olegario Villalobos, con equipos de hombres y mujeres del IMA encargados de desmalezar y retirar todos los desechos que obstruyen el paso natural de agua de lluvia.

“Un factor de alto riesgo para los habitantes adyacentes a las cañadas es la crecida de maleza y acumulación de desechos, que origina propagación de zancudos y moscas, entre otros animales como roedores y serpientes, generando alto riesgo para la población”, dijo Pérez.

Señaló que la cañada Tirso, ubicada en el Barrio La Lucha, de la parroquia Coquivacoa, al norte de la ciudad, es una de las que también está recibiendo labores de limpieza por parte de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, al igual que la Chili Chili y la Virginia, en la parroquia Olegario Villalobos.

Indicó que el IMA trabaja de la mano del poder popular donde se conjugan esfuerzos en los operativos con los circuitos comunales, consejos comunales, UBCH, jueces de paz, concejales, “que dan armonía a la labor que ha ordenado el Presidente Nicolás Maduro de integración de los cuatro niveles de gobierno, junto al Gobernador Luis Caldera y nuestro Alcalde Giancarlo Di Martino. Es una coordinación bien engranada por el saneamiento de cañadas y se percibe la disposición de los habitantes que deseaban el apoyo de los entes gubernamentales. Trabajamos por Maracaibo con el alcalde Di Martino siempre delante de nosotros los operativos”.

Noticia al Día / Nota de prensa

