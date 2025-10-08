Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo despachó 9 toneladas de alimentos para beneficiar a más de 2 mil familias en megajornada integral en la Plaza Bolívar

Gerson Carrillo, director general de alimentación del Ayuntamiento local, informó que este tipo de actividades se están realizando hasta dos veces por semana en las diferentes parroquias que integran la ciudad. Resaltó que las jornadas cuentan con la participación de nuevos emprendedores, cuyos productos rompen con el estándar de lo convencional y son de excelente calidad.

Por José Gregorio Flores

Alcaldía de Maracaibo despachó 9 toneladas de alimentos para beneficiar a más de 2 mil familias en megajornada integral en la Plaza Bolívar
Más de dos mil familias se beneficiaron con una megajornada integral realizada en la Plaza Bolívar de Maracaibo. Foto: Xiomara Solano.
En trabajo mancomunado con la empresa privada y nuevos emprendedores, este miércoles ocho de octubre, la Alcaldía de Maracaibo llevó a cabo en la Plaza Bolívar de la ciudad una megajornada de atención integral que benefició a más de dos mil familias, con precios accesibles en víveres, productos artesanales y servicios médicos para personas de todas las edades.

Gerson Carrillo, director general de alimentación del Ayuntamiento local, informó que este tipo de actividades se están realizando hasta dos veces por semana en las diferentes parroquias que integran la ciudad. Resaltó que las jornadas cuentan con la participación de nuevos emprendedores, cuyos productos rompen con el estándar de lo convencional y son de excelente calidad.

Agregó que las jornadas vienen beneficiando a más de dos mil familias con precios módicos y que además de la venta de víveres, productos para las hallacas y artículos de origen artesanal, las personas cuentan con servicios de medicina general y exámenes de la vista completamente gratuitos, con opción de compra a mitad del precio, subsidiado por la Alcaldía de Maracaibo.

"Seguimos apostando por esta economía que viene surgiendo gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro. Estas actividades las seguiremos haciendo en todas las parroquias de la ciudad de la mano con la empresa privada y con nuevos emprendedores, en pro del bienestar de todos los maracaiberos. Desde hace poco, por instrucciones de nuestro Alcalde, estamos haciendo estas jornadas dos veces por semana", dijo Gerson Carrillo.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano.

