Lunes 15 de septiembre de 2025
Principal

Alcaldía de Maracaibo: "Dueños de terrenos abandonados deben ponerse a derecho"

Este lunes 15 de septiembre la directiva del Centro de Procesamiento Urbano de la Alcaldía de Maracaibo, hizo por segunda vez y en menos de 30 días, un llamado a todos los propietarios de terrenos e inmuebles en calidad de abandono en la ciudad, para que cumplan las ordenanzas que estipulan su mantenimiento o limpieza, cercado perimetral y el respectivo pago del impuesto municipal.

Por José Gregorio Flores

Alcaldía de Maracaibo:
El Intendente Urbano de Maracaibo, Miguel Silva, hizo un llamado a los dueños de terrenos baldíos en la ciudad para que cumplan con las ordenanzas municipales. Foto: Wilberth Marval.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este lunes 15 de septiembre la directiva del Centro de Procesamiento Urbano de la Alcaldía de Maracaibo, hizo por segunda vez y en menos de 30 días, un llamado a todos los propietarios de terrenos e inmuebles en calidad de abandono en la ciudad, para que cumplan las ordenanzas que estipulan su mantenimiento o limpieza, cercado perimetral y el respectivo pago del impuesto municipal.

El Intendente Urbano de Maracaibo, Miguel Silva, informó este lunes 15 de septiembre que este anuncio ya se realizó hace varios días por instrucciones del Alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, en favor del ornato de la ciudad y para que dichos espacios tengan alguna funcionalidad. Enfatizó que ningún terreno será expropiado pero que es necesario que sus dueños "se pongan a derecho".

Silva destacó que hay un lapso de espera para que los dueños de estos terrenos o inmuebles se acerquen al CPU en la sede del SEDEMAT y cumplan con las diferentes ordenanzas municipales puesto que de 183 espacios fiscalizados, solo cumplen con las normativas 14. Aseguró que los propietarios que por desconocimiento o negligencia no cumplan con lo solicitado, podrían enfrentar una sanción.

"Hay que dejar bien claro que no habrá ningún tipo de expropiación, pero, si es necesario que los dueños de tantos terrenos baldíos, edificios y casas en Maracaibo, cumplan con las normativas municipales. Estamos dando lapsos de espera porque la idea es hacer un mejoramiento de la ciudad en el que todos estemos involucrados. Son muchos los espacios que se quieren rehabilitar pero sus dueños no aparecen", dijo Miguel Silva.

El Intendente agregó que hay consorcios y empresarios que son dueños de hasta cuatro terrenos baldíos en la ciudad, los cuales se pueden reutilizar para hacer nuevas edificaciones por las ubicaciones que tienen en zonas como Indio Mara, 5 de Julio, Bella Vista, El Milagro, pero que la mayoría de estas personas están fuera del país y no hay forma de contactarlos para que cumplan con lo que solicita el Ayuntamiento.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Wilberth Marval.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Lluvias dispersas se esperan en el Zulia durante la noche de este lunes

Lluvias dispersas se esperan en el Zulia durante la noche de este lunes

Alcaldía de Maracaibo:

Alcaldía de Maracaibo: "Dueños de terrenos abandonados deben ponerse a derecho"

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Cómo identificar un casino en línea confiable

Cómo identificar un casino en línea confiable

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Jefe de Estado Nicolás Maduro reveló haber sido amenazado junto a miembros de su gabinete

Jefe de Estado Nicolás Maduro reveló haber sido amenazado junto a miembros de su gabinete

Presidente Maduro:

Presidente Maduro: "Estamos ejerciendo una legítima defensa y las relaciones con EEUU están desechas"

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

Interceptada lancha con tres mil 600 kilos de cocaína: Maduro

Interceptada lancha con tres mil 600 kilos de cocaína: Maduro

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Zulia

Lluvias dispersas se esperan en el Zulia durante la noche de este lunes

El pronóstico también señala que las temperaturas se mantendrán elevadas antes del inicio de las precipitaciones, con máximas cercanas a los 33 °C y sensación térmica superior a los 35 °C en zonas urbanas
Zulia

LUZ impartirá seminario sobre drogas desde la perspectiva de las ciencias forenses

Este seminario está dirigido a profesionales y estudiantes de las ciencias de la salud, jurídicas, criminalísticas, investigación penal, forenses y seguridad ciudadana en general donde se impartirá un amplio temario desde las 8.30 am hasta las 3.00 pm que incluirá certificado físico avalado por LUZ y material digital
Zulia

Cementerio Corazón de Jesús limpio e iluminado

El proyecto incluyó ocho luminarias distribuidas en la fachada y los laterales del recinto, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad en la zona
Al Dia

"El consumidor marabino que sea responsable a la hora de comprar y los empresarios deben ajustarse a la demanda": Efraín Rincón

El consumidor marabino actual según un análisis de la 4ta edición de "Maracaibo en Datos"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025