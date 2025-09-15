Alcaldía de Maracaibo: "Dueños de terrenos abandonados deben ponerse a derecho"

Este lunes 15 de septiembre la directiva del Centro de Procesamiento Urbano de la Alcaldía de Maracaibo, hizo por segunda vez y en menos de 30 días, un llamado a todos los propietarios de terrenos e inmuebles en calidad de abandono en la ciudad, para que cumplan las ordenanzas que estipulan su mantenimiento o limpieza, cercado perimetral y el respectivo pago del impuesto municipal.

El Intendente Urbano de Maracaibo, Miguel Silva, informó este lunes 15 de septiembre que este anuncio ya se realizó hace varios días por instrucciones del Alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, en favor del ornato de la ciudad y para que dichos espacios tengan alguna funcionalidad. Enfatizó que ningún terreno será expropiado pero que es necesario que sus dueños "se pongan a derecho".

Silva destacó que hay un lapso de espera para que los dueños de estos terrenos o inmuebles se acerquen al CPU en la sede del SEDEMAT y cumplan con las diferentes ordenanzas municipales puesto que de 183 espacios fiscalizados, solo cumplen con las normativas 14. Aseguró que los propietarios que por desconocimiento o negligencia no cumplan con lo solicitado, podrían enfrentar una sanción.

"Hay que dejar bien claro que no habrá ningún tipo de expropiación, pero, si es necesario que los dueños de tantos terrenos baldíos, edificios y casas en Maracaibo, cumplan con las normativas municipales. Estamos dando lapsos de espera porque la idea es hacer un mejoramiento de la ciudad en el que todos estemos involucrados. Son muchos los espacios que se quieren rehabilitar pero sus dueños no aparecen", dijo Miguel Silva.

El Intendente agregó que hay consorcios y empresarios que son dueños de hasta cuatro terrenos baldíos en la ciudad, los cuales se pueden reutilizar para hacer nuevas edificaciones por las ubicaciones que tienen en zonas como Indio Mara, 5 de Julio, Bella Vista, El Milagro, pero que la mayoría de estas personas están fuera del país y no hay forma de contactarlos para que cumplan con lo que solicita el Ayuntamiento.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Wilberth Marval.