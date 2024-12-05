Alcaldía de Maracaibo enciende la Navidad en la Plaza de la República por tercer año consecutivo

Adrián Romero, alcalde encargado de Maracaibo, destacó que este encendido es para el disfrute en familia, en amistad, reconciliación, paz y armonía.

Al ritmo del cuatro, furro y tambora, la Alcaldía de Maracaibo, a través del Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (SEDEPAR) realizó el 30 de noviembre y por tercer año consecutivo, el tradicional encendido de Navidad en la Plaza de la República que incluyó la reactivación de la fuente de este importante espacio público que es visitada por una aproximado de cien marabinos diariamente.

Foto: Alcaldía de Maracaibo

Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo, caminó por toda la plaza hasta llegar a la concha acústica desde donde comenzó el conteo regresivo para que se alumbraran los espacios. "Este 30 de noviembre damos inicio a la Navidad en la Plaza de la República. Gracias a la dirección de SEDEPAR y a su equipo, de hombres y mujeres, se hizo posible este encendido que será para el disfrute en familia, en amistad, reconciliación, paz y armonía”, expresó Romero.

Tras el encendido empezaron los cantos de villancicos propios de la época decembrina. Eudo García, director de SEDEPAR, destacó que el trabajo realizado se logró en tiempo récord con el único propósito de “llevar alegría a nuestra gente”. “Quisimos regalarle a Maracaibo el inicio de la Navidad que ya se ha hecho tradicional en ésta emblemática plaza. Esta es una celebración donde reina la unión familiar, el disfrute de los más pequeños de la casa y eso nos llena de satisfacción y nos impulsa a continuar con este tipo de actividades”, recalcó el funcionario.

Foto: Alcaldía de Maracaibo

Marabinos disfrutaron en familia

Adriana Bizzotto, de 67 años, residente del oeste de Maracaibo, destacó que la plaza había quedado bonita. "Está todo organizado. Lloré recordando tantas cosas, después de mucho tiempo de estar en Colombia vengo a disfrutar de este espectáculo". "Me parece perfecto que las plazas se rescaten, que hagan actividades, que enciendan la Navidad en ellas. Aquí uno pasa un momento en familia”, expresó Soleida de González, de 67 años, residente del sector la Pomona.

Salvador Sefaratti, de 32 años, consideró que está iniciativa de la Alcaldía de Maracaibo de mantener el encendido de la Plaza de la República es positiva para la ciudad. “Es lo mejor tener espacios dignos para disfrutar en familia”.

Foto: Alcaldía de Maracaibo

Comunicaciones SEDEPAR / Alcaldía de Maracaibo