Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo entregó 21 lentes correctivos a niños y niñas en edad escolar

La actividad fue coordinada por la Dirección Municipal de Salud como parte de la ruta de atención integral a la comunidad estudiantil municipal.

Por Andrea Guerrero

Alcaldía de Maracaibo entregó 21 lentes correctivos a niños y niñas en edad escolar
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Alcaldía de Maracaibo, bajo el liderazgo del alcalde Gian Carlo Di Martino, realizó este lunes la entrega gratuita de 21 lentes correctivos a niños y niñas de la parroquia Cristo de Aranza.

La actividad fue coordinada por la Dirección Municipal de Salud como parte de la ruta de atención integral a la comunidad estudiantil municipal.

La entrega se llevó a cabo en la sede de la Dirección Municipal de Salud, donde los escolares beneficiados recibieron sus lentes formulados tras haber participado en una consulta oftalmológica especializada. Esta iniciativa busca garantizar el derecho a la salud visual y fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Estamos muy contentos porque materializamos una entrega gratuita de lentes para nuestros escolares de Cristo de Aranza, quienes asistieron a una jornada médica integral organizada por nuestro alcalde bolivariano, Giancarlo Di Martino. Él nos instruyó a realizar una jornada dedicada a los niños y niñas, y vamos a seguir replicándola en otras parroquias, expresó la doctora Mayreth Acosta, directora general de Salud.

Durante el acto se evidenció el impacto positivo de esta acción, que no solo mejora la calidad de vida de los escolares, sino que también fortalece el vínculo entre la gestión municipal y las familias marabinas.

Padres y representantes manifestaron su agradecimiento por la atención recibida.

Estoy muy agradecida con el alcalde y con Dios, porque mi hija, Amanda Mapari, fue atendida en esta jornada. Es una excelente respuesta para la ciudadanía, expresó emocionada Yuleidy Durán, madre beneficiaria.

La doctora Acosta explicó que esta entrega forma parte de una campaña sostenida que continuará en otras parroquias del municipio. A propósito del inicio del período escolar, vamos a seguir convocando a los niños que ameritan lentes correctivos. Les hacemos su fórmula con un oftalmólogo, ellos mismos escogen su montura, y en una semana y media les entregamos sus lentes formulados, detalló.

La meta propuesta por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo es que ningún niño o niña se quede atrás por dificultades de visión. Estas entregas, producto de las jornadas semanales en las diferentes parroquias, continuarán para seguir atendiendo integralmente a la población infantil en edad escolar, reafirmando así el compromiso con la salud preventiva y el bienestar estudiantil.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Comunidad indígena de Canaima hace llorar a joven médico con emotiva despedida

Comunidad indígena de Canaima hace llorar a joven médico con emotiva despedida

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

La Reina Letizia deslumbra en Salamanca con su chaqueta de Tweed

La Reina Letizia deslumbra en Salamanca con su chaqueta de Tweed

23 de septiembre Día Internacional de las Lenguas de Señas

23 de septiembre Día Internacional de las Lenguas de Señas

Lamine Yamal, un prodigio que brilla en el Balón de Oro

Lamine Yamal, un prodigio que brilla en el Balón de Oro

"Por esto me quieren matar": El fuerte mensaje de Petro

Muere joven en accidente de tránsito en Lagunillas

Muere joven en accidente de tránsito en Lagunillas

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro "Oratoria: El Poder de la Palabra"

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Zulia

Alcaldía de Maracaibo entregó 21 lentes correctivos a niños y niñas en edad escolar

La actividad fue coordinada por la Dirección Municipal de Salud como parte de la ruta de atención integral a la comunidad estudiantil municipal.
Entretenimiento

Chino anuncia el lanzamiento de “Niña Bonita 2” con adelanto exclusivo para sus seguidores

El tema estará disponible en todas las plataformas digitales
Farándula

Angelina Jolie: "Amo mi país, pero no le reconozco en este momento"

Angelina Jolie, durante la rueda de prensa de presentación de su nueva película Couture en el Festival de San Sebastián, manifiesta su preocupación por la situación actual en su país.
Al Dia

Lula da Silva rechazó las ejecuciones sumarias en el Caribe

En su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), Lula instó a mantener la región de América Latina y el Caribe como zona de paz

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025