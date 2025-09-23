Alcaldía de Maracaibo entregó 21 lentes correctivos a niños y niñas en edad escolar

La Alcaldía de Maracaibo, bajo el liderazgo del alcalde Gian Carlo Di Martino, realizó este lunes la entrega gratuita de 21 lentes correctivos a niños y niñas de la parroquia Cristo de Aranza.

La actividad fue coordinada por la Dirección Municipal de Salud como parte de la ruta de atención integral a la comunidad estudiantil municipal.

La entrega se llevó a cabo en la sede de la Dirección Municipal de Salud, donde los escolares beneficiados recibieron sus lentes formulados tras haber participado en una consulta oftalmológica especializada. Esta iniciativa busca garantizar el derecho a la salud visual y fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Estamos muy contentos porque materializamos una entrega gratuita de lentes para nuestros escolares de Cristo de Aranza, quienes asistieron a una jornada médica integral organizada por nuestro alcalde bolivariano, Giancarlo Di Martino. Él nos instruyó a realizar una jornada dedicada a los niños y niñas, y vamos a seguir replicándola en otras parroquias, expresó la doctora Mayreth Acosta, directora general de Salud.

Durante el acto se evidenció el impacto positivo de esta acción, que no solo mejora la calidad de vida de los escolares, sino que también fortalece el vínculo entre la gestión municipal y las familias marabinas.

Padres y representantes manifestaron su agradecimiento por la atención recibida.

Estoy muy agradecida con el alcalde y con Dios, porque mi hija, Amanda Mapari, fue atendida en esta jornada. Es una excelente respuesta para la ciudadanía, expresó emocionada Yuleidy Durán, madre beneficiaria.

La doctora Acosta explicó que esta entrega forma parte de una campaña sostenida que continuará en otras parroquias del municipio. A propósito del inicio del período escolar, vamos a seguir convocando a los niños que ameritan lentes correctivos. Les hacemos su fórmula con un oftalmólogo, ellos mismos escogen su montura, y en una semana y media les entregamos sus lentes formulados, detalló.

La meta propuesta por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo es que ningún niño o niña se quede atrás por dificultades de visión. Estas entregas, producto de las jornadas semanales en las diferentes parroquias, continuarán para seguir atendiendo integralmente a la población infantil en edad escolar, reafirmando así el compromiso con la salud preventiva y el bienestar estudiantil.

