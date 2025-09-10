Alcaldía de Maracaibo entregó ayudas sociales a familias vulnerables

La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, en alianza con empresas del sector privado, entregó más de 200 beneficios sociales entre tanques de agua, láminas de zinc, andaderas, bastones, muletas y sillas de ruedas, como parte de un plan integral de atención a las comunidades.

El acto tuvo lugar en el complejo deportivo Patria Joven, ubicado en la parroquia Antonio Borjas Romero, y contó con la participación de representantes gubernamentales, directores municipales y voceros de empresas privadas comprometidas con la responsabilidad social empresarial.

Sector privado y gobierno unidos por la comunidad

Durante el evento, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, destacó el papel fundamental del sector privado en la ejecución de estas ayudas.

“Esto es un aporte considerable que hacemos en conjunto con las empresas privadas. Queremos transparencia y por eso decidimos que el beneficio llegue directamente a las comunidades, en un acto abierto y de cara al pueblo”, expresó el alcalde.

Asimismo, agradeció la colaboración de las compañías M&S Operaciones de Servicios C.A., Medicina Prepagada Mediplus S.A., Turislago C.A., E&C Ingeniería C.A., Transporte Apoyo C.A., Top Medical Venezuela C.A. y Masitas Power, que aportaron recursos como parte de su porcentaje de responsabilidad social.

La primera dama del municipio y directora de la Dirección de Desarrollo Social, Dra. Ana Clara Barboza de Di Martino, reafirmó el compromiso de la alcaldía con las familias marabinas.

“Este trabajo no se puede hacer solo. Gracias al apoyo de la empresa privada y al esfuerzo de cada dirección municipal, hoy podemos entregar más de 10.000 dólares en ayudas sociales que beneficiarán directamente a quienes más lo necesitan”, señaló.

Jornada social integral

De manera simultánea, se llevó a cabo una jornada social que incluyó: Consultas médicas gratuitas en áreas de medicina general, pediatría y salud cardiovascular, en preparación para el nuevo año escolar.

Además, a propósito del inicio de clases, se instaló la Feria de Útiles Escolares, donde se ofrecieron morrales, loncheras, cuadernos, zapatos escolares y demás implementos necesarios para el regreso a las actividades académicas.

En el área del Registro Civil, se tramitaron permisos de viaje y se brindó asesoría legal. Además la jornada contó con consulta veterinaria gratuita, desparasitación y aplicación de vacunas antirrábicas para felinos y caninos.

Entre los beneficiarios, Zoraida Martínez, ama de casa de 45 años de la parroquia Idelfonso Vásquez, expresó su agradecimiento.

“Gracias a Dios y al alcalde por esta ayuda. Mi casa tiene muchas filtraciones y ahora que viene la temporada de lluvias, estas láminas de zinc significan mucho para mí y mis hijos. Estoy feliz porque vamos a vivir mejor”.

Noticia al Día / Nota de prensa