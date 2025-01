Alcaldía de Maracaibo entregó primera fase del asfaltado, señalización y demarcación en Lago Azul

Para renovar la infraestructura y el ornato de la zona tras más de 20 años sin mantenimiento, el lunes 31 de diciembre de 2024, la Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección de Infraestructura, llevó a cabo la entrega oficial del asfaltado, señalización y demarcación de la primera fase de la avenida 44 urbanización Lago Azul, en el sector El Calvario, parroquia Manuel Dagnino.

Este proyecto, que contempla un total de 1.2 kilómetros de vialidad, ha completado sus primeros 800 metros lineales que abarca desde la calle 100 de Sabaneta hasta la doble vía de la avenida 20A, principal de la urbanización, beneficiando directamente a 15 mil habitantes y transeúntes de este sector.

Durante el acto de entrega, el alcalde encargado, Adrián Romero Martínez, expresó su satisfacción al cumplir una promesa hecha a la comunidad. “Hoy cumplimos un sueño que prometimos meses atrás. Recuerdo cuando, siendo director general de servicios públicos, estuve con el alcalde Rafael Ramírez Colina en una asamblea, donde los vecinos clamaban por el reasfaltado de esta vía tan importante. Me siento orgulloso y honrado de entregarle esta obra de primera a toda la gente del Agua Azul”, afirmó.

"La segunda fase abarcará desde el edificio del Lago Sur hasta más adelante del CDI, mientras que la tercera fase se extenderá desde la allí hasta Mi Postín. En total, se utilizarán aproximadamente mil 100 toneladas de asfalto para la recuperación integral de esta vía”, señaló Romero.

La rehabilitación de la avenida 44 beneficiará directamente a aproximadamente 15 mil habitantes y facilitará el acceso a cinco rutas de transporte público que anteriormente se veían obligadas a desviarse por el mal estado de la vía. "Esto abrirá las puertas a muchos negocios que operan aquí y contribuirá a alegrar, articular y dar progreso a esta zona de Lago Azul y todas las adyacencias de la parroquia Manuel Dagnino”, destacó Romero.

Esta intervención incluyó la aplicación de 600 toneladas de asfalto tipo 3, instalación de 500 ojos de gato y 600 metros lineales de demarcación, según explicó Carlo Guanipa, director de Infraestructura Municipal.

Alice Rincón, una ama de casa de 76 años, vecina del sector El Calvario, compartió su entusiasmo por la culminación del proyecto frente a su vivienda. “Quedo bello. Hace más de 20 años que no se asfaltaba aquí, y el cambio es impresionante. Antes por acá no se podía pasar. Ahora, los carros y las motos ya no tienen que esquivar los huecos como antes. Es un gran alivio para todos nosotros, y espero que sigan trabajando en más proyectos que beneficien a nuestra comunidad.

Noticia al Día / Nota de Prensa