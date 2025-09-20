Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo hace un llamado a Inversiones INMACA a ponerse derecho con sus terrenos abandonados

Ante la gran cantidad de terrenos y estructuras abandonadas y llenas de basura, los funcionarios de la Alcaldía de Maracaibo, continúan recorriendo la ciudad

Por María Briceño

Alcaldía de Maracaibo hace un llamado a Inversiones INMACA a ponerse derecho con sus terrenos abandonados
Foto: Cortesía
El intendente del Centro de Procesamiento Urbano de la Alcaldía de Maracaibo, Miguel Silva, hizo un contundente llamado a los dueños de los terrenos ubicados en la Avenida Guajira, sector San Jacinto, pertenecientes según los registros municipales a Inversiones INMACA a que se ponga derecho porque se les ha notificado y no se han presentado.

Silva se presentó en los terrenos señalando las condiciones en que se encuentra y manifestó que situaciones como esa son las que se quieren evitar, “espacios totalmente abandonados, terrenos enmontados, llenos de desechos, guarida de delincuentes, el alcalde Giancarlo Di Martino ha instruido que los visitemos, que llamemos a los propietarios, en los planos y registros municipales aparecen como Inversiones INMACA, no ha habido forma de ubicarlos, los hemos llamado, se ha notificado a través del Instituto Municipal del Ambiente, a través de nuestras instituciones que dirigimos y no han aparecido. Queremos que aparezcan, y así como estos hay muchos terrenos en la ciudad”.

Silva ratificó el llamado refiriendo que la intención del alcalde es embellecer la ciudad, “llamamos a los propietarios a que se pongan a derecho”.

Por su parte, Óscar Urdaneta, Intendente del SEDEMAT, hizo un llamado a los propietarios de una estación de servicio ubicada en las inmediaciones de dichos terrenos, “esta estación fue deshabilitada, queremos recuperarla, que los propietarios se pongan a derecho para poder recuperar estos espacios, como ven en estos espacios hay personas ahí viviendo, los vecinos han denunciado eso como un foco para la delincuencia.

Foto: Cortesía

Ante la gran cantidad de terrenos y estructuras abandonadas y llenas de basura, los funcionarios de la Alcaldía de Maracaibo, continúan recorriendo la ciudad y detectando terrenos, inmuebles abandonados, con el propósito de hacerle el referido llamado a sus propietarios para que restablezcan su uso adecuado. Este operativo obedece a directrices del alcalde Giancarlo Di Martino, quien ha establecido estrategias para sanear espacios en el municipio.

El presidente del IMA, Janner Pérez, dijo que todos, como un solo equipo con el alcalde Giancarlo Di Martino, trabajan para mantener el ornato de Maracaibo “y hemos encontrado un sin fin de terrenos, inmuebles abandonados que causan alarma en la ciudadanía. Hemos establecido operativos, esfuerzo en conjunto con el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMAT) y el Centro de Procesamiento Urbano de Maracaibo (CPU), entre otros entes de la alcaldía, con efecto positivo, en pro de reordenamiento de la ciudad”.

Pérez aseveró que la gente identifica las notificaciones en las áreas supervisadas y de forma rápida acuden al ente conciliador, en este caso el Instituto Municipal del Ambiente, para acordar todo lo referente a la limpieza y el cercado de la propiedad abandonada.

“No es un capricho, es sencillamente obedecer a lo establecido en la Ordenanza de Gestión Ambiental, en los artículos 53 y 54 que especifica la obligación de los propietarios de terrenos en áreas urbanas y periurbanas de mantenerlos limpios y cercados para prevenir la acumulación de desechos”, puntualizó Pérez.

Igualmente, señaló que la colocación de carteles en espacios identificados como desocupados, es una forma de hacer ver que la municipalidad está atendiendo a la ciudadanía y que hay deberes que cumplir".

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

