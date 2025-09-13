Sábado 13 de septiembre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo inicia jornada de identidad “Soy Venezolano” con atención a 43 niños de Idelfonso Vásquez

El alcalde destacó la importancia de humanizar los registros civiles, especialmente en sectores vulnerables como Idelfonso Vásquez

Por Andrea Guerrero

Alcaldía de Maracaibo inicia jornada de identidad “Soy Venezolano” con atención a 43 niños de Idelfonso Vásquez
Este sábado 13 de septiembre, desde la Plaza para Todos de Maracaibo, el alcalde Gian Carlo Di Martino dio inicio a la primera jornada de identidad “Soy Venezolano”, dirigida a niños, niñas y adultos de la parroquia Idelfonso Vásquez que no fueron presentados al nacer. La actividad se realizó en compañía de la primera dama del municipio y directora de Desarrollo Social, Ana Clara de Di Martino.

Durante el evento, se emitieron actas de nacimiento extemporáneas como parte de un esfuerzo por garantizar el derecho a la identidad de los ciudadanos que aún no figuran en el sistema civil venezolano. El alcalde destacó la importancia de humanizar los registros civiles, especialmente en sectores vulnerables como Idelfonso Vásquez.

“Con la presencia de nuestra directora de comunas, vamos a reforzar un elemento fundamental: la Participación Popular y la Contraloría Social. Es clave fortalecer los circuitos comunales con personal técnico, ya que las comunas son quienes reciben los recursos y deben estar capacitadas para gestionarlos adecuadamente”, expresó Di Martino.

Por su parte, Ana Clara de Di Martino, gerente de Desarrollo Social, junto a la registradora civil Iraima Díaz, resaltó que estas jornadas se realizarán los días viernes y sábados, enfocadas en atender a niños y niñas que aún no han sido registrados oficialmente. “Hay menores que no existen para el Estado por no haber sido presentados en su momento. Esta jornada busca corregir esa deuda social”, afirmó.

La primera dama explicó que este sábado se emitieron 43 actas de nacimiento, lo que permitirá a los niños acceder posteriormente al sistema educativo. Además, anunció que se coordinará una jornada de cedulación en alianza con el SAIME, para completar el proceso de identidad. “Después del derecho a la vida, el derecho a la identidad es lo más importante. Nos permite ser parte del Estado y ser visibles ante las autoridades”, señaló.

El proceso se realiza en conjunto con el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Dirección de Comunas, los registros civiles y el Consejo de Protección, como parte de una estrategia para atender casos de nacimientos extemporáneos y extraordinarios. Muchos de estos niños no fueron presentados dentro de los primeros 90 días de vida y hoy permanecen fuera del sistema escolar.

Hasta la fecha, se han contabilizado 200 niños sin identidad en la parroquia Idelfonso Vásquez, de los cuales 43 fueron registrados este sábado con sus respectivos expedientes.

Ana Clara de Di Martino también anunció que estas jornadas se extenderán a otras zonas de Maracaibo con alta población indígena, como Coquivacoa, donde habita la comunidad añú, así como en parroquias como Venancio Pulgar y Antonio Borjas Romero: “Vamos a ir hacia el oeste de la ciudad y a donde sea necesario para garantizar este derecho fundamental”, concluyó.

María García

Noticia al Día

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

