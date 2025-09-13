Alcaldía de Maracaibo inicia jornada de identidad “Soy Venezolano” con atención a 43 niños de Idelfonso Vásquez

Este sábado 13 de septiembre, desde la Plaza para Todos de Maracaibo, el alcalde Gian Carlo Di Martino dio inicio a la primera jornada de identidad “Soy Venezolano”, dirigida a niños, niñas y adultos de la parroquia Idelfonso Vásquez que no fueron presentados al nacer. La actividad se realizó en compañía de la primera dama del municipio y directora de Desarrollo Social, Ana Clara de Di Martino.

Durante el evento, se emitieron actas de nacimiento extemporáneas como parte de un esfuerzo por garantizar el derecho a la identidad de los ciudadanos que aún no figuran en el sistema civil venezolano. El alcalde destacó la importancia de humanizar los registros civiles, especialmente en sectores vulnerables como Idelfonso Vásquez.

“Con la presencia de nuestra directora de comunas, vamos a reforzar un elemento fundamental: la Participación Popular y la Contraloría Social. Es clave fortalecer los circuitos comunales con personal técnico, ya que las comunas son quienes reciben los recursos y deben estar capacitadas para gestionarlos adecuadamente”, expresó Di Martino.

Por su parte, Ana Clara de Di Martino, gerente de Desarrollo Social, junto a la registradora civil Iraima Díaz, resaltó que estas jornadas se realizarán los días viernes y sábados, enfocadas en atender a niños y niñas que aún no han sido registrados oficialmente. “Hay menores que no existen para el Estado por no haber sido presentados en su momento. Esta jornada busca corregir esa deuda social”, afirmó.

La primera dama explicó que este sábado se emitieron 43 actas de nacimiento, lo que permitirá a los niños acceder posteriormente al sistema educativo. Además, anunció que se coordinará una jornada de cedulación en alianza con el SAIME, para completar el proceso de identidad. “Después del derecho a la vida, el derecho a la identidad es lo más importante. Nos permite ser parte del Estado y ser visibles ante las autoridades”, señaló.

El proceso se realiza en conjunto con el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Dirección de Comunas, los registros civiles y el Consejo de Protección, como parte de una estrategia para atender casos de nacimientos extemporáneos y extraordinarios. Muchos de estos niños no fueron presentados dentro de los primeros 90 días de vida y hoy permanecen fuera del sistema escolar.

Hasta la fecha, se han contabilizado 200 niños sin identidad en la parroquia Idelfonso Vásquez, de los cuales 43 fueron registrados este sábado con sus respectivos expedientes.

Ana Clara de Di Martino también anunció que estas jornadas se extenderán a otras zonas de Maracaibo con alta población indígena, como Coquivacoa, donde habita la comunidad añú, así como en parroquias como Venancio Pulgar y Antonio Borjas Romero: “Vamos a ir hacia el oeste de la ciudad y a donde sea necesario para garantizar este derecho fundamental”, concluyó.

María García

Noticia al Día