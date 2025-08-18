Alcaldía de Maracaibo inicia Plan Integral de Ordenamiento y Saneamiento Ambiental

La Alcaldía de Maracaibo puso en marcha un Plan Integral de Ordenamiento y Saneamiento Ambiental con el objetivo de dar utilidad a terrenos, locales y viviendas abandonadas o desocupadas en el municipio.

Así lo informó Óscar Urdaneta, intendente tributario del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat), quien precisó que en esta primera etapa se han identificado 38 terrenos, algunos en estado de abandono, enmontados y otros con avisos de alquiler o venta. Estos espacios serán registrados y sus propietarios convocados para regularizar su situación ante el Sedemat.

Este plan, impulsado por el alcalde Gian Carlo Di Martino, busca recuperar el ornato de la ciudad y devolverle al pueblo sus plazas y parques. Para ello, se solicita a los propietarios presentar proyectos o propuestas que transformen el abandono en prosperidad.

Durante su intervención, Hanner Pérez, presidente del Instituto Municipal de Ambiente (IMA), exhortó a los empresarios que posean terrenos, casas o locales desocupados a acudir al Sedemat. Aclaró que el propósito no es expropiar, sino dar utilidad a estos espacios en beneficio de la comunidad.

En el marco del Plan de la Patria, Pérez explicó que se trabaja en dos grandes transformaciones orientadas al bienestar de la ciudad, en concordancia con la ordenanza de gestión ambiental. “Los fiscales saldrán a cumplir con las notificaciones, porque la intención es conciliar para lograr que Maracaibo sea la primera ciudad de Venezuela”, afirmó.

Por su parte, Miguel Silva, intendente del Centro de Procesamiento Urbano (CPU), indicó que se mantendrán las inspecciones para cuantificar los terrenos abandonados o desocupados y convocar a sus propietarios para que informen las acciones que tomarán. Recalcó que estos operativos serán constantes.

“Vamos a devolverle la seguridad a la ciudadanía con espacios renovados y áreas limpias en todas las parroquias del municipio Maracaibo, respetando el derecho de propiedad de quienes lo acrediten”, agregó Urdaneta.

