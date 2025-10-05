Alcaldía de Maracaibo instala semáforos digitales en la ciudad

Ya está activo en la ciudad el primer semáforo digital con tecnología LED instalado por el Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros (IMTCUMA), ente adscrito a la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

La información fue suministrada por Rafael Larez, presidente del IMTCUMA, quien precisó que el primer semáforo con esta innovación se colocó en la Avenida Universidad con Cecilio Acosta, cumpliendo instrucciones del alcalde bolivariano Giancarlo Di Martino, quien asumió el compromiso de transformar de nuevo a Maracaibo en la primera ciudad de Venezuela contando para ellos con el apoyo del presidente Nicolás Maduro.

Anunció el presidente del IMTCUMA que están llegando a Maracaibo un total de 250 semáforos, los cuales serán instalados en más de 50 intersecciones en la ciudad.

Refirió Rafael Larez que la prioridad para colocarlos la tendrán los corredores con mayor tránsito vial de la ciudad y se hará de forma progresiva, porque se requiere de un trabajo de verificación del voltaje y las respectivas pruebas técnicas.

Mayor durabilidad y bajo consumo eléctrico

Explica el presidente del IMTCUMA que “entre ventajas de los “semáforos inteligentes”, como los denominan comúnmente están las siguientes: cuentan con un sistema de conteo regresivo, también tienen una señalización incluida dentro de la pantalla; es decir captan la demarcación que está en el pavimento, así el conductor además de observar las señales en el asfaltado las ve en la pantalla LED”

Resaltó Larez que estos semáforos usan diodos emisores de luz (LEDs) de larga vida útil, alta eficiencia energética y gran visibilidad; su funcionamiento se controla mediante un circuito eléctrico que genera pulsos en un orden específico para cada color.

“Son pantallas de mayor durabilidad, de menor consumo eléctrico y contribuyen a mejorar y modernizar la infraestructura vial”, agregó Larez.

Como novedad destacó Larez que algunos semáforos contarán con un semáforo peatonal, para dar mayor seguridad vial, tanto al peatón como al conductor, para proteger la vida de los ciudadanos y las ciudadanas que transitan por la ciudad.

Noticia al Día/Noticia al Día