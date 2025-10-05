Domingo 05 de octubre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo instala semáforos digitales en la ciudad

Ya está activo en la ciudad el primer semáforo digital con tecnología LED

Por Ernestina García

Alcaldía de Maracaibo instala semáforos digitales en la ciudad
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Ya está activo en la ciudad el primer semáforo digital con tecnología LED instalado por el Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros (IMTCUMA), ente adscrito a la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

La información fue suministrada por Rafael Larez, presidente del IMTCUMA, quien precisó que el primer semáforo con esta innovación se colocó en la Avenida Universidad con Cecilio Acosta, cumpliendo instrucciones del alcalde bolivariano Giancarlo Di Martino, quien asumió el compromiso de transformar de nuevo a Maracaibo en la primera ciudad de Venezuela contando para ellos con el apoyo del presidente Nicolás Maduro.

Anunció el presidente del IMTCUMA que están llegando a Maracaibo un total de 250 semáforos, los cuales serán instalados en más de 50 intersecciones en la ciudad.

Refirió Rafael Larez que la prioridad para colocarlos la tendrán los corredores con mayor tránsito vial de la ciudad y se hará de forma progresiva, porque se requiere de un trabajo de verificación del voltaje y las respectivas pruebas técnicas.

Mayor durabilidad y bajo consumo eléctrico

Explica el presidente del IMTCUMA que “entre ventajas de los “semáforos inteligentes”, como los denominan comúnmente están las siguientes: cuentan con un sistema de conteo regresivo, también tienen una señalización incluida dentro de la pantalla; es decir captan la demarcación que está en el pavimento, así el conductor además de observar las señales en el asfaltado las ve en la pantalla LED”

Resaltó Larez que estos semáforos usan diodos emisores de luz (LEDs) de larga vida útil, alta eficiencia energética y gran visibilidad; su funcionamiento se controla mediante un circuito eléctrico que genera pulsos en un orden específico para cada color.

“Son pantallas de mayor durabilidad, de menor consumo eléctrico y contribuyen a mejorar y modernizar la infraestructura vial”, agregó Larez.

Como novedad destacó Larez que algunos semáforos contarán con un semáforo peatonal, para dar mayor seguridad vial, tanto al peatón como al conductor, para proteger la vida de los ciudadanos y las ciudadanas que transitan por la ciudad.

Noticia al Día/Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Bad Bunny rinde homenaje a ‘El Chavo del Ocho’ en ‘Saturday Night Live’

Bad Bunny rinde homenaje a ‘El Chavo del Ocho’ en ‘Saturday Night Live’

Bad Bunny encarnando como Quico en Saturday Night Live se vuelve viral en redes sociales

Bad Bunny encarnando como Quico en Saturday Night Live se vuelve viral en redes sociales

Se espera lluvias y chubascos en las próximas horas en el Zulia y gran parte del país este 05-Oct

Se espera lluvias y chubascos en las próximas horas en el Zulia y gran parte del país este 05-Oct

Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 rinde homenaje al árbitro Giovanny Gómez por 40 años de trayectoria

Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 rinde homenaje al árbitro Giovanny Gómez por 40 años de trayectoria

Tigres se fue adelante ante Marineros en la Serie Divisional

Tigres se fue adelante ante Marineros en la Serie Divisional

Sevilla goleó y rompió sequía ante el Barcelona

Sevilla goleó y rompió sequía ante el Barcelona

Israel define fecha de deportación de Greta Thunberg

Israel define fecha de deportación de Greta Thunberg

Cerveceros pegó primero ante Cachorros en Serie Divisional

Cerveceros pegó primero ante Cachorros en Serie Divisional

George Russell conquistó Singapur

George Russell conquistó Singapur

Tormenta de nieve atrapa a casi mil turistas en el monte Everest

Tormenta de nieve atrapa a casi mil turistas en el monte Everest

Azulejos apaleó a los Yankees para tomar ventaja en la Serie Divisional

Azulejos apaleó a los Yankees para tomar ventaja en la Serie Divisional

El viaje espiritual a Jepira: La tradición de los velorios en la comunidad Wayúu

El viaje espiritual a Jepira: La tradición de los velorios en la comunidad Wayúu

La actriz Kate Winslet cumple 50 años: Talento, autenticidad y una carrera de película

La actriz Kate Winslet cumple 50 años: Talento, autenticidad y una carrera de película

Gobierno de Israel anunció que su Ejército pone en pausa

Gobierno de Israel anunció que su Ejército pone en pausa "ciertos ataques" en Gaza

Miles de fieles recorrieron las calles de Caracas siguiendo la huella del Dr. José G. Hernández

Miles de fieles recorrieron las calles de Caracas siguiendo la huella del Dr. José G. Hernández

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Rusia condenó este domingo 5-Oct el ataque de EEUU contra una lancha cerca de Venezuela

Rusia condenó este domingo 5-Oct el ataque de EEUU contra una lancha cerca de Venezuela

Presidente de EEUU Donald Trump reveló próximo paso en la guerra contra el narcotráfico en Sudamérica

Presidente de EEUU Donald Trump reveló próximo paso en la guerra contra el narcotráfico en Sudamérica

El Papa León XIV llamó a una nueva época de misión y acogida: Celebró

El Papa León XIV llamó a una nueva época de misión y acogida: Celebró "avances significativos" hacia la paz en Gaza

Cada 5 de octubre se celebra el natalicio de Teresa de la Parra

Cada 5 de octubre se celebra el natalicio de Teresa de la Parra

Karol G en el Crazy Horse de París: Reguetón en un Cabaré Histórico

Karol G en el Crazy Horse de París: Reguetón en un Cabaré Histórico

Noticias Relacionadas

Cultura

Extienden plazo de inscripción para "Maracaibo Elige la Gaita del Año 2025″

Más de 100 gaitas inscritash
Entretenimiento

Falleció el hijo de Tina Turner a los 67 años en Los Ángeles

Ike falleció por un fallo renal. Al parecer que su salud venía sufriendo un gran bajón en los últimos años, lo que incluyó problemas cardiacos y un ictus que tuvo el mes pasado
Al Dia

Águilas cumple su séptima jornada de practicas con la incorporación de Eduardo Torrealba y Simón Muzziotti

El cuadro zuliano empieza a tomar forma para la temporada 2025-2026 de la LVBP
Sucesos

Autoridades de la FANB localizan 36 panelas de cocaína en campamento de las Farc en el Sur del Lago

Dentro de la infraestructura los militares hallaron, además de la droga, armas de fuego y otros materiales alusivos a las FARC. Es así que decomisaron un fusil de asalto Galil calibre 7,62×51, diez municiones de igual calibre, un cargador de fusil y una granada fragmentaria, dice el reporte.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025