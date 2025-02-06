Alcaldía de Maracaibo interviene entrada principal de La Chamarreta para restituir el paso

Para restituir el paso en la entrada principal de la urbanización La Chamarreta en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, la Alcaldía de Maracaibo, ejecutó una intervención integral de vialidad que involucró obras de limpieza de colectores, destape y colocación de marco tapas, y bacheo, correspondientes a tres dependencias adscritas a la Dirección General de Infraestructura y Urbanismo (DGIU).

"Desde muy temprano nos abocamos a atender a la urbanización La Chamarreta: aguas Servidas, colectores y Plan Rápido de Bacheo 2025 que vienen a recuperar parte de la vialidad que quedaba deteriorada e impedían el paso por la entrada principal de esta urbanización desde hace más de seis años”, señaló Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo.

Foto: Cortesía

La jornada inició por parte de la Dirección de Aguas con el destape, limpieza y colocación de marco tapas, a cuatro bocas de visita en la entrada principal que afectaba a más de 300 familias e impedía la circulación de vehículos, así lo señaló el director Javier Otero, al tiempo que explicó que esta problemática perjudicaba también a un centro de salud que tenemos en la zona.

A continuación, la unidad móvil de la Dirección De Ingeniería Municipal (DIM) realizó el bacheado en un circuito de 3 kilómetros en las adyacencias de la avenida 71. Fueron aplicadas 12 toneladas de asfalto tipo 3 para rehabilitar la vía y de esta forma beneficiar la ruta de transporte de La Chamarreta que tiene más de 100 carros y 35 vans que nutren la ruta.

“Primero demolimos el bache de concreto realizado por la comunidad hace meses atrás, que buscando solventar la situación de las aguas negras, lo instalaron perjudicando el paso. Por eso, le recordamos a los marabinos que esta no es la técnica apropiada, que cuando se presenten este tipo de situaciones, reporten el inconveniente a los organismos competentes. Luego lo que hicimos fue sustituir el concreto por asfalto tipo 3 y tapamos aproximadamente 25 huecos para dejar completamente rehabilitada la ruta de transporte”, aportó el director Carlo Guanipa.

Foto: Cortesía

El comerciante, Andrew Delgado, de 25 años, calificó la obra realizada frente a su negocio como “un alivio tanto para los vecinos como para los negocios”. “Estoy bastante agradecido, hemos tenido mucho tiempo con este problema, más de un año creo yo, y va a ser un cambio bastante bueno para la comunidad, ya que mejorará el tránsito de vehículos y transporte por esta calle".

Fumigación para el sector La Paz

Adicionalmente, a través de la Dirección de Servicio y Mantenimiento Urbano (DISMU) la Alcaldía atendió con fumigación a más de 50 viviendas del sector La Paz, de la urbanización La Chamarreta, beneficiando así a más de 200 personas.

"Continuamos con nuestro plan de fumigación para controlar la proliferación de insectos y prevenir las enfermedades transmitidas por el zancudo como es el dengue”, señaló el director Gustavo Atencio. Ana Moreno, administradora de 40 años y vecina del sector, comentó que considera la fumigación en su comunidad como “una intervención necesaria, no solamente en La Chamarreta, sino en todas las comunidades. Para evitar el dengue, que ahorita, hay mucha propagación y muchas otras enfermedades”.

Por su parte, Carlos Villalobos, obrero y vecino del sector de 54 años, señaló: “Ya nos tocaba. Hacía muchos años que no fumigaban por aquí. Esto es muy bueno, para más seguridad para los niños y prevenir muchas enfermedades. Mi nieta, que sale por las tardes a jugar en la plaza, siempre vuelve toda picada por los zancudos. Me alegra que ahora tanto ella como los demás niños van a estar más protegidos”.

Alcaldía de Maracaibo