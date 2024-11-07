Para celebrar el Día del Gaitero y conmemorar 55 años de la muerte de “El Monumental”, Ricardo Aguirre González, la Alcaldía de Maracaibo, a través del Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (IMGRA), realizará este viernes 8 de noviembre la tradicional misa de acción de gracias en la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá.

El oficio religioso, previsto a iniciar a las 9:30 de la mañana, reunirá a diversas personalidades del gremio gaitero, periodistas, además del personal administrativo, docente e integrantes de las más de 70 Escuelas de Gaita que funcionan en el municipio.

“Allí estaremos en la Basílica orando por todos los gaiteros que partieron, pero también por los que nos acompañan y siguen sembrando una labor loable para realzar nuestro canto, nuestro género”, expresó la presidenta del IMGRA, Johanna Salas.

La Escuela de Gaita Jairo Gil, que hace vida en el santuario de la Virgen de Chiquinquirá, será la encargada de amenizar la eucaristía.

El Instituto de la Gaita tiene previsto extender la celebración en el marco del Día del Gaitero hasta el martes 12 de noviembre, cuando se lleve a cabo un homenaje musical a Renato Aguirre González por parte del Ensamble Infantil Juvenil denominado “Maracaibo, una ciudad diamantina”. El mismo, a llevarse a cabo en la Plazoleta de la Basílica desde las 6:00 de la tarde.

