Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo lleva mercados populares a Idelfonso Vásquez

La Alcaldía de Maracaibo lleva jornadas populares a la parroquia Idelfonso Vásquez. La iniciativa, esta diseñada para que las comunidades tengan acceso a productos esenciales con precios solidarios.

Por Arelys Munda

En respuesta a la necesidad de la comunidad, la Alcaldía de Maracaibo realizó mercados populares en la parroquia Idelfonso Vásquez. Esta iniciativa, diseñada para llevar alimentos de primera necesidad al pueblo, busca garantizar el acceso a productos esenciales con precios solidarios.

Foto: Xiomara Solano

El mercado realizado en la Cancha de los Planazos, se convirtió un centro de actividad concurrido, con una gran variedad de productos, que abarcaron desde útiles escolares hasta tanques de agua. Más de 20 emprendedores y empresas privadas participaron en la jornada, ofreciendo una amplia variedad de productos. Entre la oferta destacaron bisutería, artículos de ferretería, iluminación VERT, artesanía y repostería.

También se vendieron frutos secos como maní y merey, artículos para mascotas, productos de los supermercados Fiorella, lácteos San Simón, crema de leche y ricota Cerro Blanco. Mundo Zapato se hizo presente con calzados escolares y WaterBlueTank con tanques de agua. Esta colaboración demostró la exitosa inclusión del poder popular y la empresa privada en la jornada.

Foto: Xiomara Solano

Los marabinos tuvieron acceso a una gran variedad de alimentos a precios asequibles, como vegetales frescos (papa, tomate, zanahoria) y proteínas (pollo, hígado y pescado). La jornada también ofreció una amplia gama de servicios completamente gratuitos para la comunidad: atención médica, pediatría, odontología y ginecología, así como despistaje de diabetes, hipertensión y exámenes de la vista.

Foto: Xiomara Solano

El Director de FUNDEPO, Gelson Carrillo, indicó que los mercados populares han beneficiado a mil personas. "Buscamos ayudar a la comunidad siempre que lo necesiten", además destacó que la labor de la Alcaldía de Maracaibo es cumplir y cubrir las necesidades de la gente. También destacó que se comercializaron alrededor de siete mil toneladas de alimentos.

Foto: Xiomara Solano

Carrillo añadió, que las jornadas se realizaran próximamente dos veces por semana en varias comunidades del municipio. La jornada también incluyó atención veterinaria, donde se atendieron a 100 mascotas, entre perros y gatos. Los servicios ofrecidos fueron la vacuna antirrábica, desparasitación, corte de uñas y limpieza de oídos.

Foto: Xiomara Solano

Los comunidad de Los Planazos y sectores adyacentes pudieron disfrutar de servicios gratuitos e indispensables como jornadas especiales de registro civil para trámites de divorcio ó para presentar a menores de edad.

Foto: Xiomara Solano

La Dra. Mayreth Acosta, Directora General de Salud de la Alcaldía de Maracaibo, destacó el gran apoyo que estas jornadas brindan a las comunidades. "Estamos ofreciendo un abanico de servicios vitales, desde medicina general, ginecología y odontología, hasta ecogramas", afirmó.

Además, enfatizó la atención especial en los niños, a quienes se les practican exámenes de la vista y se les obsequian lentes. Asimismo, garantizó que la atención médica y los medicamentos están disponibles para todos aquellos que los necesiten.

Foto: Xiomara Solano

La directora aseguró que con estas acciones, la gestión de Gian Carlo Di Martino, en el ayuntamiento marabino, demuestra su firme compromiso con las necesidades del pueblo, y reiteró que la Alcaldía continuará llevando estos servicios a las diferentes comunidades del municipio.

Foto: Xiomara Solano

Noticia Al Día / Arelys Munda

