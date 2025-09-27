Alcaldía de Maracaibo lleva mercados populares a la parroquia Luis Hurtado Higuera este sábado 27-Sep

El mercado popular impulsado por el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, se realizará este sábado 27 de septiembre en la avenida principal de Integración Comunal, calle 115 en la parroquia Luis Hurtado Higuera a partir de las 7:00 de la mañana.

Además de la venta de productos a precios justos también se estará llevando cabo servicios gratuitos de atención para las mascotas entre ellos: consulta, desparasitación, vacuna antirrábica, corte de uñas y limpieza de oídos.

También se llevará a cabo una jornada de registro civil: Asesoría legal y una de salud gratuita.

