Domingo 12 de octubre de 2025
Alcaldía de Maracaibo realizó operativo de saneamiento ambiental en Santa Rosa de Agua

“Tenemos que tomar conciencia como pobladores del sector y saber que recibimos a diario un gran número de visitantes. Nosotros como Alcaldía Bolivariana cumplimos con la limpieza, el saneamiento ambiental, y la comunidad debe ser garante de que el esfuerzo sea valorado”

Por Andrea Guerrero

Alcaldía de Maracaibo realizó operativo de saneamiento ambiental en Santa Rosa de Agua
Foto: Cortesía
El pasado viernes, y como muestra de lealtad a la comunidad, el alcalde bolivariano de Maracaibo, ordenó un despliegue de ambientalistas en el área de la plaza de Santa Rosa de Agua y los palafitos, para sanear la zona turística de desechos sólidos generados por la actividad turística de la zona.

Janner Pérez, presidente (e) del Instituto Municipal del Ambiente (IMA) informó que se dispuso de una cuadrilla de 20 ambientalistas, para realizar la intervención del sector más la inclusión de camiones volteos, para realizar la limpieza y que la comunidad gozara de un ambiente agradable. “Tenemos que tomar conciencia como pobladores del sector y saber que recibimos a diario un gran número de visitantes. Nosotros como Alcaldía Bolivariana cumplimos con la limpieza, el saneamiento ambiental, y la comunidad debe ser garante de que el esfuerzo sea valorado”.

Resaltó la importancia de entender que hay normas que se deben cumplir como buenos ciudadanos, “y por ser zona turística, repleta de comercio, restaurantes, hay que acatar lo que establece la Ordenanza Ambiental Municipal, muy clara a la hora de hacer el llamado de atención y de hacer valer lo que plasma en sus artículos”, apuntó Pérez.

Igualmente, el presidente del Instituto mencionó que hay factores que influyen en la acumulación de desechos en las costas de Santa Rosa y que además los mismos, en su mayoría, son consecuencia del hábitat presente. “Recuerden que se trata de una zona turística y además residencial, la actividad que allí se genera a diario es foco de proliferación de desechos y más por ser orilla del lago, también influye que el oleaje arrastre la basura hacia las orillas”.

Desde el inicio de su gestión, el Alcalde Giancarlo Di Martino ha respondido a las solicitudes de la parroquia Coquivacoa y con énfasis ha ordenado operativos para el sector Santa Rosa de Agua, donde sus habitantes muestran confianza, recordando que el burgomaestre siempre ha estado presente y ha sido consecuente con sus necesidades.

