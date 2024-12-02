Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo refuerza en diciembre recolección de desechos según cronograma semanal y bisemanal

Ante la llegada de diciembre, uno de los meses en los que se producen más desechos sólidos en la ciudad,…

Por Andrea Guerrero

Alcaldía de Maracaibo refuerza en diciembre recolección de desechos según cronograma semanal y bisemanal
Ante la llegada de diciembre, uno de los meses en los que se producen más desechos sólidos en la ciudad, la Alcaldía de Maracaibo a través Instituto Municipal de Aseo Urbano de Maracaibo (IMAU) recuerda a la colectividad que existe un cronograma de recolección que está diseñado para atender las 18 parroquias del municipio.

Y es que para garantizar una recolección óptima es fundamental que se respete el cronograma al momento de sacar los desechos del hogar, por lo que es importante destacar que son ochos las parroquias (Bolívar, Coquivacoa, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Manuel Dagnino, Cristo de Aranza, Juana de Ávila y Olegario Villalobos) que cuentan con un horario bisemanal, y 10 parroquias (Cristo de Aranza, Luis Hurtado Higuera, Santa Lucía, Francisco Eugenio Bustamante, San Isidro, Idelfonso Vásquez, Antonio Borjas Romero, Chiquinquirá, Caracciolo Parra Pérez y Raúl Leoni) que reciben la visita del aseo urbano una vez a la semana.

Adrián Romero, alcalde encargado de Maracaibo, destacó en un recorrido nocturno de recolección que se realizó en la parroquia Olegario Villalobos que se sigue cumpliendo con el cronograma domiciliario.

“Estamos desplegados para sanear los espacios con todos nuestros equipos de ambientalistas del IMAU. Los vecinos solo tienen que sacar sus desechos de forma educada. El llamado que hacemos es al marabino consciente para que juntos sigamos construyendo soluciones”, recalcó el alcalde encargado.

Vecinos defiende el cronograma de recolección

Héctor Guanipa, habitante del sector Don Bosco de Olegario Villalobos, recordó que el servicio de recolección de desechos en su zona está a cargo de la Alcaldía de Maracaibo. “Por aquí sí vienen a recoger los desechos y todavía está mucho mejor el servicio que antes, cuando ni un camión se veía en la calle”.

Nora Colmenares, vecina de Don Bosco, solicitó se siga cumpliendo con el cronograma de recolección, que hasta el mes de agosto por su zona pasaba dos veces a la semana. “En comparación con 2020 estamos mejor con el aseo, no nos podemos quejar, pero no queremos que eliminen el cronograma”, mencionó.

Yasmina Paz, habitante de la parroquia Chiquinquirá, expresó que está satisfecha con le recolección de desechos por su sector. “Veo que están trabajando correctamente. Están haciendo bastante esfuerzo, espero que todo siga así. Por aquí el camión pasa todos los miércoles”, recalcó la sexagenaria.

Cronograma de recolección de desechos en Maracaibo

Lunes: Cristo de Aranza, Luis Hurtado Higuera y Olegario Villalobos.
Martes: Santa Lucía, Idelfonso Vásquez, Bolívar, Cecilio Acosta, Cacique Mara y Coquivacoa.
Miércoles: Manuel Dagnino y Chiquinquirá.
Jueves: Cristo de Aranza, Olegario Villalobos y Raúl Leoni.
Viernes: Cacique Mara, Cecilio Acosta, Francisco Eugenio Bustamante, Caracciolo Parra Pérez y San Isidro
Sábado: Venancio Pulgar, Manuel Dagnino, Bolívar y Juana de Ávila.
Domingo: Antonio Borjas Romero y Coquivacoa.

Noticia al Día / Nota de prensa

"Maduro dijo que nos preparemos para la transición, a la lucha armada": Diosdado Cabello

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

