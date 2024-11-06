Domingo 24 de agosto de 2025
Al Dia

Alcaldía de San Francisco alcanza más de 100 viviendas beneficiadas con el programa Techo Seguro

La alcaldía del municipio San Francisco, bajo el liderazgo del alcalde Gustavo Fernández Méndez, ha dado continuidad al programa social…

Por Andrea Guerrero

Alcaldía de San Francisco alcanza más de 100 viviendas beneficiadas con el programa Techo Seguro
La alcaldía del municipio San Francisco, bajo el liderazgo del alcalde Gustavo Fernández Méndez, ha dado continuidad al programa social "Techo Seguro" rehabilitando la vivienda del señor Aldeniz Yajure, habitante de la parroquia Francisco Ochoa.

Fernández Méndez, expresó: “Hoy estamos cumpliendo con otro beneficiado del programa Techo Seguro, ya que este programa está en el corazón de cada funcionario de las Gerencias de Operaciones e Infraestructura. Siento un profundo y gigantesco agradecimiento por todos los trabajadores, héroes anónimos, que con su ayuda y alto compromiso hemos logrado beneficiar a más de 100 viviendas, cambiando su vida para bien, brindándole resguardo, seguridad y tranquilidad”.

Los trabajos comprendieron el desmantelamiento de la estructura de madera y teja, que había sido corroída por el tiempo y afectada por el comején, poniendo en riesgo la vida de los habitantes de esta familia, para lo cual fueron utilizadas láminas de acerolit, adecuando la sala, comedor, porche, habitaciones y cocina.

Aldeniz Yajurez, favorecido con la sustitución total del techo de su vivienda, es residente del sector Sierra Maestra, avenida 18 entre las calles 3 y 5. Obtuvo este beneficio a través de una carta entregada al alcalde, quien realizaba una gira por esta zona, para conocer sus necesidades.

“Agradecido con Dios por escuchar mis súplicas y ponerme en el camino al alcalde Gustavo Fernández. Mi casa tiene más de 80 años de existencia y hace 2 años todo se puso peor, yo temía que nos cayera el techo encima. Hasta que un día la gente de Vivienda y Habitat realizó una inspección y de manera inmediata y sin costo alguno procedió con el inicio de los trabajos de restauración” expresó Yajurez.

Durante la entrega el mandatario municipal, acompañado de la primera dama Franciela Núñez de Fernández, el equipo de las gerencias de Operaciones, Infraestructura y Desarrollo Social, también hizo alusión a todos los trabajos que mantiene la gestión, resaltando el servicio de aseo urbano y domiciliario, el cual durante las últimas semanas ha iniciado funciones en la parroquia Los Cortijos, donde progresivamente se estarán ampliando las rutas.

El alcalde Gustavo Fernández, reafirma su compromiso con la recuperación de la infraestructura vial, rehabilitación de semáforos, reasfaltado, bacheo y gasificación, entre otras obras y proyectos que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de San Francisco.

