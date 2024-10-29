Alcaldía de San Francisco avanza en la recuperación vial del Km4

A través de su cuenta en Instagram, Gustavo Fernández, alcalde de San Francisco, informó sobre los avances de reasfalto que se están llevando a cabo en la vía kilómetro 4 ubicado en el municipio.

Las labores de recuperación incluyen la colocación de asfalto caliente tipo III en ambos canales, demarcación con pintura de brocales, rayado direccional, separación de vías continua y discontinua, flechado, paso peatonal y la instalación de alrededor de 600 marcadores reflectivos (ojos de gato) para mejorar la seguridad vial de transeúntes, conductores y la comunidad en general.

