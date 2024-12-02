Viernes 19 de septiembre de 2025
Alcaldía de San Francisco beneficiará a 10 mil pacientes mensualmente con pruebas de laboratorio gratuitas

Cumpliendo con el compromiso de priorizar los servicios de salud para el beneficio de todos los sanfranciscanos, la gestión del…

Por Andrea Guerrero

Alcaldía de San Francisco beneficiará a 10 mil pacientes mensualmente con pruebas de laboratorio gratuitas
Foto: Cortesía
Cumpliendo con el compromiso de priorizar los servicios de salud para el beneficio de todos los sanfranciscanos, la gestión del alcalde Gustavo Fernández continúa avanzando y dando respuestas con la reinauguración de dos laboratorios, el primero de nombre “Gilma Quintero Oberto” ubicado en el Instituto Público Municipal de la Salud (Imsasur) y el laboratorio “Lcdo. José Luis Petit”, situado en el ambulatorio Dr. Pedro Iturbe en El Bajo.

El alcalde Gustavo Fernández, precisó que, con este beneficio desean brindarles soluciones a los usuarios que acuden a los recintos de salud adscritos a la alcaldía de San Francisco, para recibir un diagnóstico completo, así como también atención gratuita y de calidad. “Se activaron 10 mil pruebas gratuitas mensuales a niños, jóvenes y adultos mayores a través de un convenio especial con la empresa Microven”, divididos entre Imsasur y el ambulatorio de El Bajo, informó.

Igualmente, el titular municipal indicó que los pacientes beneficiados, generalmente no disponen de presupuesto para costear exámenes de laboratorio en otras instituciones de salud. “Con este nuevo servicio disponible podremos darles mucha más salud a los habitantes del municipio San Francisco, aquí en Imsasur se atienden entre 350 y 400 pacientes diarios en las distintas especialidades, aunque se diga fácil es bastante”, puntualizó.

El Dr. Juan Carlos Rangel, presidente de Imsasur, informó que tienen a disposición de los sanfranciscanos más de 50 sub especialidades clínicas. “Aquí tenemos en esta sede el programa de inmunología, realizamos pruebas de VIH y VDRL, y ahora con la puesta en funcionamiento de estos laboratorios en donde haremos pruebas de hematología, química sanguínea, orina completa, glicemia, urea, creatinina, colesterol, perfíl lipídico, triglicéridos, TGO y TGP, también el perfil completo de los exámenes pre operatorios, para los próximos pacientes del programa quirúrgico En Buenas Manos”, así lo indicó Rangel.

Es importante resaltar el legado de las personalidades que hicieron vida en el municipio San Francisco, manifestó el Dr. Juan Carlos Rangel, al referirse al Lcdo. José Luis Petit, nombre del laboratorio reinaugurado en Imsasur, quien fue un destacado bionalista del ambulatorio Betulio González, mientras que la “Lcda. Gilma Quintero Oberto”, nombre del laboratorio reinaugurado en el ambulatorio Dr. Pedro Iturbe de El Bajo, fue una bioanalista emblemática, representante del colegio de su gremio en la zona sur. "Seguimos reiterando nuestro compromiso con la salud", destacó Rangel.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

